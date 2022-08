As memórias ainda vivas do antigo Colégio Capital em Fortaleza

Era fim da década de 1990 quando, por meio de uma bolsa de estudos, ou da ‘força do destino’, como diz minha irmã mais velha, a vida levou-me às salas de aula do já extinto Colégio Capital, em Fortaleza. Cheguei meio perdida, mas passei a ‘habitar’ por algumas horas do dia aquela imensidão de paredes e experienciar ar livres, entre pátios e árvores a dançar com o vento.

Logo encontrei-me entre os muros de cimento e as janelas imensas que ainda hoje resistem de frente à Avenida Heráclito Graça. Há tanto daquela escola em minha memória que, assim como me perdia entre o que sempre foi imensidão, e até infinito lá dentro, perco-me também tentando encontrar palavras a descreverem tudo que lá vivi. E senti.

Quando percebi as dificuldades de colocar em frases as sensações, lembranças e sentimentos latentes e misturados, tive a ideia de buscar em arquivos do jornal as fotografias da minha antiga escola da vida. Encontrei. E que sorte conseguir eternizar lembranças também em imagens!

Até hoje, tenho costume de cortar caminho para passar na frente da escola e de seu Centro Esportivo, ainda de pé do outro lado da avenida, como de pé também estão minhas boas saudades. Muitas vezes, dou a volta entre os quarteirões que circundam os prédios - onde hoje é uma faculdade - para olhar os detalhes que mudaram na estrutura, e reviver as memórias.

Um verdadeiro lugar de existência. Lá, encontrei palco e apoio para a poesia que naquela época já estava guardada em algum lugar dentro de mim, entre as aulas de português e as tarefas que pareciam infinitas no meu caderno. Entre aquelas folhas, se espremiam meu castelos, contas, escritas e também meus segredos de amor adolescente.

Também aprendi a lidar - e também a resolver - as equações de 1º e 2º graus que me tiraram o sono e fizeram-me sofrer na medida certa para entender que meus caminhos estavam muito mais ligados às gramáticas e literaturas de vida. Às poesias das nossas histórias. E tanto estudei História, que hoje sobrevivo ‘catando’ e contando narrativas.

Foi ainda fruto de minhas travessuras e travessias no Colégio Capital que ganhei um dos melhores presentes de amor: a chance de ser madrinha da filha da amiga-irmã que primeiro me acolheu entre aulas, provas, aventuras e recreios, com amor e gargalhadas, dentro e fora da escola. Perto e longe, e ainda para sempre.

De lá, herdei a admiração por tudo que o esporte pode fazer não apenas pela saúde física, mas também por potencializar o respeito à coletividade, às relações de amizade e nosso equilíbrio emocional. Se hoje me pego várias vezes em falta com atividade física, reconheço: não foi isso que lá aprendi.

Aulas de campo, teatro, literatura, banho de piscina, torneios de esporte, passeios ciclísticos, amores platônicos, festas de aniversários e despedidas, aulas da saudade. São muitas páginas, capítulos, personagens e lembranças de uma história que ainda não acabou dentro de mim, e entre tantos.