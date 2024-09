Project Pan: entenda movimento que viralizou no TikTok e vá além para mudar seus hábitos

Você já colocou água em um frasco para misturar com o resto de xampu ou cortou ao meio uma embalagem para raspar com o dedo até a última gota do produto? Essas 'técnicas ancestrais' de economia podem não ser mais tão comuns para as gerações pós-millennials. É o que indica o "Project Pan" ou “Makeup Pan”, movimento 'viral' no Tik Tok.

A tradução dos termos para o português seria algo como "encontre o metal do fundo do pote". A mobilização surgiu porque consumidores notaram comprar mercadorias antes mesmo de finalizar outras, acumulando cosméticos e maquiagens que dificilmente seriam totalmente usadas.

Embora tenha ganhado fôlego com influenciadoras brasileiras na rede social das dancinhas, o projeto já existe desde 2017, em grupos de discussão da plataforma de comunidades Reddit.

Legenda: Na rede Reddit, consumidora que aderiu ao "Project Pan" compartilha ter conseguido finalizar cosméticos e itens de higiene Foto: Reprodução Reddit

A ação incentivou pessoas a compartilharem uma "saga" para esvaziar os frascos, revelando um paradoxo interessante: um movimento contra o consumo excessivo nascido nas redes sociais — onde algoritmos guiam a sociedade moderna e bolhas ideológicas e sociais moldam comportamentos. Muito mais complexo do que zerar o inacabado.

Legenda: Na rede social, consumidora compartilhou ter acumulado diversos produtos ao longo dos últimos anos. Conforme ela relatou, o movimento a ajudou a ter consciência dessa prática consumista e adotar novos hábitos. Entrar numa “trend” como essa pode ser o primeiro passo para alguns despertarem Foto: Reprodução Reddit

Talvez, por essa complexidade, o consumismo tenha sido naturalizado, apagando hábitos de reaproveitamento. Só que as práticas de economia citadas no início desta coluna não são muquiranices delirantes do passado, são formas conscientes e atuais de consumo. Muitas vezes, inclusive, estão assentadas em realidades de escassez, sejam extremas ou não.

Nesse contexto, o "Project Pan" é válido não apenas para refletirmos se precisamos mesmo de 25 paletas de sombras para um par de olhos, mas sobre a sociedade. Por outro lado, devemos lembrar que estar nas redes digitais também exige uso consciente.

Há grande incentivo para consumir mais dos mesmos produtos nesses espaços, com influenciadoras comprando roupas descartáveis e maquiagens a rodo em sites adeptos ao trabalho escravo moderno.

É inegável que forças contrárias como a do "Project Pan" são importantes, pois geram debates e chamam a atenção para questões relevantes ao romper bolhas. No entanto, é fundamental adotar uma visão mais ampla para promover mudanças em estruturas profundamente enraizadas. Uma coisa é certa: o capitalismo de plataforma não nos livrará da compulsão por compras nem salvará o planeta dos efeitos do consumismo.

Empresas devem ficar atentas

Quando um movimento contra o consumismo ganha popularidade nas redes sociais, isso demonstra que os consumidores estão cada vez mais em busca de propósito e consciência. As empresas que ainda não incorporaram práticas ESG estão ficando para trás;

estão ficando para trás; A tendência do "Project Pan" oferece uma excelente oportunidade para as empresas implementarem sistemas de refil para seus produtos. Isso não só ajuda o consumidor a economizar, como também reduz o impacto ambiental e incentiva o uso completo dos produtos.

Dicas para os consumidores

Reflita sobre a real necessidade: pergunte-se se você realmente precisa daquele produto, como e quando vai usá-lo. Isso ajuda a evitar compras desnecessárias e a acumulação de itens;

pergunte-se se você realmente precisa daquele produto, como e quando vai usá-lo. Isso ajuda a evitar compras desnecessárias e a acumulação de itens; Faça uma lista: para ajudar a colocar o tópico acima em prática, anote (em um lugar de fácil acesso) tudo o que você precisa comprar nos próximos meses, por ordem de prioridade. Sempre que você vir algo interessante no shopping ou na internet, pare e confira se o produto desejado consta na lista e qual a urgência;

para ajudar a colocar o tópico acima em prática, anote (em um lugar de fácil acesso) tudo o que você precisa comprar nos próximos meses, por ordem de prioridade. Sempre que você vir algo interessante no shopping ou na internet, pare e confira se o produto desejado consta na lista e qual a urgência; Considere o impacto socioambiental das marcas: antes de comprar, verifique como as empresas abordam questões sociais e ambientais. Prefira aquelas que têm um propósito claro. Embora isso nem sempre seja viável por questões financeiras, desenvolver esse hábito é um passo importante para aumentar a consciência;

antes de comprar, verifique como as empresas abordam questões sociais e ambientais. Prefira aquelas que têm um propósito claro. Embora isso nem sempre seja viável por questões financeiras, desenvolver esse hábito é um passo importante para aumentar a consciência; Avalie os influenciadores que você segue: pense sobre como a adesão dos influenciadores ao "Project Pan" ou outras iniciativas se alinha com o conteúdo que eles compartilham. Pergunte-se se continuar a segui-los fará você mais consciente ou incentivará compras impulsivas;

pense sobre como a adesão dos influenciadores ao "Project Pan" ou outras iniciativas se alinha com o conteúdo que eles compartilham. Pergunte-se se continuar a segui-los fará você mais consciente ou incentivará compras impulsivas; Use o "Project Pan" a seu favor: se esse método é o que você precisa para reduzir compras excessivas, aproveite-o. Utilize o que já tem antes de adquirir novos produto, mas fique atento aos prazos de validade;

se esse método é o que você precisa para reduzir compras excessivas, aproveite-o. Utilize o que já tem antes de adquirir novos produto, mas fique atento aos prazos de validade; Nessa nova fase, recorra aos brechós: itens adquiridos por impulso e que estão parados no armário podem ser trocados por peças úteis em brechós. Essa é uma boa oportunidade para perceber que é possível substituir sites asiáticos por brechós locais, por exemplo. Aqui estão alguns brechós em Fortaleza para você conhecer e considerar: @susclo_, @shopdionisio e @brechonobenfica.

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

