Combustíveis do futuro: como o projeto aprovado no Senado impacta a economia no Ceará

Conforme o texto, empresas autorizadas pelo poder público poderão realizar atividades de transporte, captura e estocagem geológica de gás carbônico (CO₂). A estocagem será exercida por meio de contrato de permissão por prazo de até 30 anos, renovável por igual período se cumpridas as condicionantes.

Foi criado um mecanismo de responsabilidade que requer, no mínimo, 20 anos de monitoramento após o fim da injeção de CO₂ no subsolo. Todas as atividades serão reguladas e fiscalizadas pela ANP, inclusive o encerramento das atividades de injeção de CO2 e o monitoramento pós-fechamento do local.

A ANP irá regular e fiscalizar os combustíveis sintéticos, produzidos a partir de rotas tecnológicas, a exemplo de processos termoquímicos e catalíticos, e que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.

O texto também será responsável regular a atividade da indústria da estocagem geológica de CO₂ e autoriza a Petrobras a atuar nas atividades relacionadas à movimentação e estocagem de CO₂, à de transição energética e à de economia de baixo carbono.

Pressão na conta de luz

O senador Irajá (PSD-TO) apresentou um destaque para ampliar isenções para microgeração e minigeração de energia elétrica, passando de 12 para 30 meses. Para representantes do setor, trata-se de um jabuti.

No jargão legislativo, o termo é usando quando se acrescenta um tema diferente da pauta.

3 conceitos resumidos Para não restar dúvida O que é descarbonização? Descarbonização é o esforço de mitigar as mudanças climáticas provocadas pela emissão de gases do efeito estufa (GEE). O que são combustíveis sintéticos? Segundo o especialista Felipe Frutuoso, “os combustíveis sintéticos são aqueles produzidos a partir de processos químicos que fazem a junção do hidrogênio e carbono”. O que são biocombustíveis? Conforme o especialista, “os biocombustíveis vêm da natureza, como os de biomassa, a exemplo do etanol da cana de açúcar, e o biodiesel a partir de óleos vegetais e gorduras animais".

O que o Ceará ganha com o novo projeto

Legenda: No centro de inovação, o objetivo é construir uma planta para produção de combustíveis verdes, utilizando o H₂V e a biomassa residual Foto: Kid Junior

O Ceará tem alto potencial para produzir biogás, além de já sair na frente nas pesquisas relacionadas a biocombustíveis. Inclusive, há previsão da criação de um centro de inovação para combustíveis sintéticos renováveis no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a especialista do setor e CEO da HL Soluções Ambientais e Diretora Técnica da Re.minera Ambiental, Laiz Hérida, a aprovação do projeto de lei ajudará a reforçar o protagonismo do Ceará, onde há “um celeiro de soluções energéticas de baixo carbono para o Brasil e para o mundo”.

No entanto, acrescenta, um dos desafios da transição energética é a disputa por grupo de interesses. “Para a evolução energética ocorrer de fato, todas as fontes e rotas tecnológicas de energia e combustíveis mais limpos são importantes. Por isso, o projeto de lei se apresenta de forma coerente para a mudança necessária para o consumo de combustíveis”, pondera.

Hérida lembra que a cadeia produtiva do etanol, principalmente do combustível para aviação e do biodiesel já estão consolidadas no País. Nesse cenário, a aprovação da proposta proporcionará o aumento da atração de investimentos para o setor, gerando a ambiência favorável para o escalonamento do biodiesel, por exemplo.

Para a especialista e diretora da Energo Soluções em Energias, Marília Brilhante, a indústria do Hidrogênio Verde (H2V) também será importante nesse processo.

“O texto trata a respeito da substituição do querosene de aviação pelo SAF, considerando que os voos domésticos precisem reduzir a emissão dos gases do efeito estufa em pelo menos 10% até 2037. O SAF, o qual será produzido no Ceará a partir das usinas de H₂V, traz mais uma possibilidade de indústria para o Ceará, pois é melhor que seja produzido próximo da sua fonte primária”, destaca.

Marília frisa que o programa também incentiva agricultura familiar na produção dos biocombustíveis, gerando empregos e renda para famílias rurais.

Conta de luz não deve ficar mais cara devido ao 'jabuti', diz especialista

O projeto de lei dos combustíveis do futuro teve a inclusão de uma emenda proposta pelo senador Irajá (PSD-TO), que defendeu a ampliação do prazo para a injeção de energia da microgeração e minigeração, passando de 12 para 30 meses.

Para representantes de outros setores, trata-se de um jabuti (termo é usando quando se acrescenta um tema diferente da pauta) para beneficiar o segmento de energia solar.

Contudo, o ex-secretário executivo de Energia e Telecomunicações do Ceará e presidente da Energo Soluções em Energias, Adão Linhares, prolongar o prazo não implica aumento da conta de luz.

“A justificativa do texto é que não faz diferença porque os geradores já teriam direito de inserir essa energia, mas agora poderiam fazer isso em um prazo maior. Portanto, a fonte solar, que era desprivilegiada, teria 30 meses como outras fontes, para usar o que já tinha direito”, esclarece.

“Agora, não deixa de ser um jabuti porque não tem nada a ver com o propósito do projeto de lei dos combustíveis do futuro. Foi colocada uma emenda para melhorar a vida para o pessoal de geração distribuída, mas isso não teria impacto em tarifa de energia”, pondera.

Na redação da emenda, o autor defende buscar "somente a viabilidade fática da operacionalização do projeto para garantir a isonomia aos pequenos produtores de energia solar". "Em síntese, não se busca ampliar o direito, alcançando novas pessoas, mas sim garantir tempo hábil àqueles que já tinham direito ao benefício", diz o documento.