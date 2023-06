Vojvoda deve fazer mudanças para resolver problema no ataque do Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem um problema sério a resolver no Fortaleza. Em poucos dias, o treinador leonino perdeu três peças importantes do ataque e agora precisa quebrar a cabeça para encontrar uma solução rápida.

Titular absoluto, Moisés foi vendido ao Cruz Azul em transação histórica. Os substitutos naturais são Romarinho e Guilherme, que atuam na mesma faixa de campo. Porém, contra o Bahia, os dois foram substituídos por problemas médicos.

Ainda no 1º tempo, Romarinho sentiu um desconforto na posterior da coxa direita e foi substituído por Guilherme, que minutos depois, sofreu uma pancada na cabeça em dividida com Marcos Felipe, goleiro do Bahia. O atleta realizou exame de tomografia, que resultou como normal e passou a noite em observação no hospital.

Nenhum dos dois viajaram com a delegação para a Venezuela, onde o Fortaleza enfrentará o Estudiantes de Mérida, na terça-feira (6), pela Copa Sul-Americana.

Aí Vojvoda tem um problema. Já sem Pedro Rocha, lesionado desde o começo do ano, ele perdeu todos os velocistas, de drible, jogadas 1x1 e que se revezavam no lado esquerdo do ataque.

Ou terá que improvisar alguém para desempenhar a função (como Galhardo, Calebe ou Pochettino), ou terá que mudar o sistema de jogo para encontrar uma outra maneira de atuar. Talvez com dois atacantes mais centralizados, sem tanta amplitude e profundidade pela esquerda.

Dúvidas no ar, que começarão a ser respondidas já nesta terça-feira.