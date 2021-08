Vitória no Clássico-Rei vale mais que três pontos e é a "virada de chave" que o Ceará buscava

A excelente vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no último domingo (1º), foi positiva para o Ceará por todos os aspectos possíveis. Um deles é crucial: o mental, de confiança. É a "virada de chave" que o Alvinegro buscava desde a Copa do Nordeste.

O Ceará começou a temporada 2021 de forma excelente. Invicto, vencendo o adversário que viesse pela frente e indo bem em todas as competições. Mas após a derrota para o Bahia, na final do Regional, parece que o trem descarrilhou. Foi o ponto que desencadeou uma série negativa para o Alvinegro.

Após perder o bicampeonato do Nordestão, o Ceará foi derrotado também no Campeonato Cearense (para o rival Fortaleza) e foi ainda eliminado na Sul-Americana (na última rodada) e Copa do Brasil (também para o Tricolor).

A "virada de chave" poderia ter vindo em qualquer dessas competições, mas não veio. O time não conseguiu o objetivo final nos momentos decisivos da temporada.

Ao contrário disso, os resultados acumularam um peso ruim e uma carga de cobranças em Guto Ferreira, jogadores, diretoria, etc. Chegou a se imaginar, onde antes tudo era ótimo, que nada mais prestava.

Até mesmo a boa campanha que o clube já fazia no Brasileirão antes mesmo do Clássico-Rei era questionada (e alguns jogos até com razão por atuações abaixo, diga-se). Mas a campanha, como um todo, sempre foi excelente, a nível de resultados.

Mas fato é que a vitória no Clássico-Rei do último domingo (1º) tem potencial para ser inversamente proporcional ao revés sofrido para o Bahia. É exatamente o combustível que o Alvinegro buscava para guinar ainda mais o restante da temporada, assegurando mais confiança, tranquilidade e convicção para a continuidade do trabalho. Até mesmo caso alguns resultados ruins apareçam.

Sobretudo pela forma como o placar foi construído, de virada e com uma atuação bem positiva no 2º tempo.

É a típica vitória que vale mais que três pontos. E prova que o Ceará de Guto tem condições de buscar algo mais no Brasileirão.

A vitória pode determinar rumos muito positivos para alcançar objetivos ainda maiores no restante da temporada.