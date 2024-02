Vendido pelo Fortaleza, Gustavo Coutinho começa 2024 em alta e já assume artilharia do Sport

O início de 2024 tem sido muito positivo para Gustavo Coutinho. O ex-centroavante do Fortaleza começa a temporada em alta e já assumindo a artilharia do Sport, clube que comprou 70% dos direitos do camisa 9 por R$ 7 milhões. E entre os torcedores já é consenso: o valor investido está valendo à pena.

Até agora, Coutinho já acumula 4 gols em 7 partidas. Detalhe: ele começou como titular em 4 jogos e marcou gols em todos. O último foi na noite desta terça-feira (6), na goleada por 4 a 1 sobre o Central, pelo Campeonato Pernambucano.

O bom desempenho de Coutinho, aliás, não é surpresa para quem o acompanhou no Atlético-GO (onde fez 16 gols e foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro 2023, além de 4 assistências) e no Botafogo-PB (com 19 gols em 32 jogos).

Surpresa mesmo é por que ele não foi sequer aproveitado em nenhum momento pelo Fortaleza (que ainda detém 30% dos direitos). A concorrência da posição com Lucero e Galhardo é forte, isso é fato, mas Coutinho merecia ao menos ter sido mais testado no Tricolor. Até porque é uma cria da base do clube.

E se rendeu R$ 7 milhões agora, certamente renderia mais se tivesse sido utilizado no elenco principal e feito gols pelo Leão do Pici.

Com 25 anos recém-completados no dia 19 de janeiro, o carioca de 1.82m terá, no Rubro-Negro pernambucano, sequência de jogos, o que dará confiança e possibilitará continuidade do bom momento. Não tenho dúvidas que ele irá entregar uma boa quantidade de gols ao longo do ano.

Sorte do Sport.