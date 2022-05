Um dos maiores dias na história do futebol cearense

Esta quarta-feira, 25 de março de 2022, já está marcada como um dos dias mais importantes para o futebol cearense. Por competições diferentes, Fortaleza e Ceará entram em campo com a possibilidade de escrever história. E ambos com vantagens.

O Tricolor encara o Colo Colo-CHI, às 19 horas, e basta um empate para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores. Feito gigantesco logo na 1ª participação do clube na principal competição do continente e com uma arrancada até surpreendente para muitos.

O adversário? Nada menos que o maior campeão chileno e o único time do país que já venceu a Libertadores (em 1991).

Logo depois, o Alvinegro encara o Independiente-ARG, às 21h30, podendo até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Dono da melhor campanha na competição inteira até aqui, com melhor ataque e melhor defesa, o Vovô tem tudo para estabelecer a melhor campanha de um time cearense na Sula.

O adversário? Nada menos que o Rey de Copas, maior campeão da história da Libertadores (7 títulos) e duas vezes campeão mundial.

E o que chama atenção é que Ceará e Fortaleza não são zebras. Chegam realmente credenciados a passar. A expectativa é enorme. Tanto é que apoio não falta, na Argentina e nem no Chile. E os torcedores têm todos os motivos para tamanha confiança.

E que seja apenas mais uma página de um livro que ainda terá novos capítulos.