O impacto da bola aérea nos gols marcados e sofridos pelo Fortaleza no Brasileirão

Bola parada decide jogo. Bola aérea, também. No caso do Fortaleza, este é um aspecto que corresponde a boa parte dos gols marcados e sofridos pelo time no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, o Tricolor tem 24 gols marcados e oito foram em jogadas pelo alto. Corresponde a exatamente 1/3, ou 33,3% do total.

Porém, em apenas duas ocasiões isso acarretou em vitórias. Contra América-MG (1x0, gol de Pikachu) e Cuiabá (1x0, gol de Robson).

Por outro lado, foram 28 gols sofridos na Série A e 10 deles em jogadas aéreas, o equivalente a mais de 1/3, mais precisamente 36%.

Detalhe: o Tricolor já amargou derrotas por conta de gols marcados pelos adversários pelo alto. Foi assim contra Corinthians, Botafogo, Avaí, Atlético-MG e Coritiba.

Legenda: Gols do Fortaleza em jogo aéreo Foto: Arte SVM

O sistema defensivo já foi bem pior neste aspecto, é verdade. Mas, além de números, o Tricolor precisa saber utilizar bem esta forma para atacar e ajustar posicionamento para defender.