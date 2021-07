No Brasileirão 2021, Ceará cria mais chances de gol que em 2020, mas aproveitamento é menor; veja

Já se foram 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, o que corresponde a quase 30% da competição. Período ainda curto, mas que já permite algumas observações mais detalhadas de determinadas equipes. No caso do Ceará, chama atenção algo que já foi falado aqui nesta Coluna anteriormente: como o time não tem aproveitado bem as oportunidades criadas.

Os números refletem isso. Em comparação ao mesmo período de 11 rodadas iniciais da Série A 2020, o Vovô tem um índice até maior de chances de gol, mas o aproveitamento é inferior. As estatísticas são baseadas no InStat, ferramenta de análise de desempenho, que inclusive é utilizada pelos clubes profissionais (como Ceará e Fortaleza).

Números

Legenda: Lima é um dos principais jogadores do Ceará na temporada 2021 e responsável por várias chances criadas Foto: Kid Junior / SVM

Neste recorte do campeonato do ano passado, o Ceará havia criado um total de 42 chances claras de gol e balançou as redes adversárias em 12 vezes (aproveitamento de 29%).

Nesta atual edição do Brasileirão, no mesmo período temporal, já teve um total de 61 oportunidades claras para marcar, um aumento de quase 50%. Porém, marcou 13 gols, que reflete em um aproveitamento de 21%.

Em resumo, nas 11 rodadas iniciais da Série A 2021, o Ceará teve mais chances de gols que nas 11 rodadas iniciais da Série A 2020, mas converteu menos.

É óbvio que vários fatores devem ser levados em consideração, como os adversários enfrentados em cada ocasião, os jogos feitos em casa e fora de casa, o contexto atual do time...mas, mesmo assim, tem sido nítido para quem acompanha os jogos do Ceará que está faltando um maior refino nas finalizações.

Já falei aqui sobre Guto Ferreira, mas é preciso ter uma observação mais crítica também em relação aos jogadores, que possuem uma grande parcela de responsabilidade quando o time não conquista determinados resultados, como os empates contra Internacional, São Paulo e Cuiabá, em que o Alvinegro teve chances de vencer, mas desperdiçou.

O início de Brasileirão do Ceará não é ruim. Mas é fato que poderia ser melhor se houvesse um aproveitamento mais elevado nas finalizações. E isso é algo que precisa ser corrigido.