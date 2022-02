Moisés é o jogador com mais participações diretas em gols do Fortaleza no início de 2022

Contratado com a difícil missão de substituir David, que foi para o Internacional, o atacante Moisés tem sido um dos principais destaques do Fortaleza no início de 2022. Não à toa que tem agradado ao torcedor. É ele o jogador que mais participou de gols do time no começo desta temporada.

Até aqui, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda fez sete jogos e balançou as redes adversárias 15 vezes. Moisés entrou em campo em todos os duelos, sendo quatro como titular. E já acumula cinco participações diretas, com dois gols e três assistências. Ele esteve diretamente envolvido em exatamente 1/3 dos gols marcados pela equipe.

Foi dele, inclusive, o cruzamento para o gol de Titi, na vitória por 1 a 0 sobre o Pacajus, pelo Campeonato Cearense.

Na partida anterior, contra o Bahia, o jogador de 25 anos já havia sido o melhor em campo, dando a assistência para o primeiro gol de Silvio Romero com a camisa leonina, além de ter balançado as redes em um belo chute de fora da área.

Na conta, tem ainda um importante e bonito gol marcado contra o rival Ceará, justamente na estreia do camisa 21 em Clássico-Rei.

Legenda: O atacante Moisés é um dos destaques positivos do Fortaleza no início de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O início é bem positivo, e pelas características, Moisés tem se credenciado como o principal destaque do Fortaleza em 2022. Num ataque bastante concorrido e com jogadores de qualidade, não há dúvidas que ele sai na frente na busca por uma vaga.