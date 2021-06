Melhora do Ceará nos últimos jogos passa diretamente pelos pés de Lima e Mendoza

O Ceará evoluiu nos últimos jogos e fez boas atuações contra Internacional e Atlético-MG (especialmente no 1º tempo, no 2º tempo teve uma queda de intensidade e sofreu mais). E muito da melhora de desempenho do Vovô nestas partidas passa pelos pés de dois jogadores essenciais: Speed Mendoza e Lima.

No momento em que Vina, o craque do time, passa por má fase, é preciso que outros jogadores exerçam protagonismo. E a dupla tem feito isso.

Os dois jogadores foram importantíssimos para a vitória sobre o Galo (Lima marcou o primeiro gol e Mendoza sofreu a falta que originou o segundo gol). Além disso, se movimentaram, buscaram jogo, foram muito participativos e deram uma dinâmica ofensiva bastante interessante.

Todos os lances de perigo do Ceará no 1º tempo passaram por ao menos um deles.

Também já havia sido assim contra o Inter, em que o camisa 45 marcou um golaço de falta e o camisa 10 esteve envolvido na criação de outras ótimas oportunidades criadas.

Modelo de jogo

A forma que o Ceará atua sob comando do técnico Guto Ferreira, com organização defensiva, ocupação de espaços, ataque direto e transições rápidas depende muito dos pontas. Os extremos, que atuam pelos lados do campo, são peças essenciais para que a estratégia de se defender, atrair e agredir o adversário com rapidez possa dar certo.

Sem isso, fica um time que sofre bastante e pouco ameaça. Contra gaúchos e mineiros, a evolução na atuação passou diretamente pelo bom funcionamento de um sistema ofensivo mais rápido, móvel e ágil.

Saulo Mineiro atuando como centroavante também tem papel importante nisso, já que não fica parado lá na frente como referência e tem boa mobilidade.

O torcedor do Ceará só espera que os atletas possam manter o desempenho para as próximas rodadas, pois o sucesso do Alvinegro passa muito pelos pés destes importantes jogadores.