Saulo Mineiro de centroavante foi um dos bons achados de Guto Ferreira no Ceará

O técnico Guto Ferreira tem encontrado dificuldades para montar o Ceará nos últimos jogos. Suspensões, lesões, casos de Covid-19...são muitos os problemas. Porém, neste cenário de opções reduzidas, o treinador encontrou algumas alternativas interessantes. E uma delas é a utilização de Saulo Mineiro como centroavante.

O atacante tem se destacado, também, pelas características. Com força, explosão, velocidade e boa finalização, agrega bastante sendo o jogador mais adiantado do ataque, sem falar que não fica fixo na área e dá opção de jogo aos companheiros.

