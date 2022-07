Marquinhos Santos completa um mês no Ceará com aumento de pressão após eliminação na Copa do Brasil

O Ceará ganhou, mas não levou. Apesar do triunfo por 1 a 0, o Vovô foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Ao fim da partida, aplausos e cantos da torcida em reconhecimento à luta e dedicação do time em campo. Mas a eliminação aumenta a pressão sobre o técnico Marquinhos Santos, que completa um mês no cargo.

Desde que foi apresentado, no dia 14 de junho, o treinador acumula nove jogos. São três vitórias, quatro empates e duas derrotas, com nove gols marcados e sete sofridos. Aproveitamento de 55,5%.

Porém, em 30 dias, o paulista de 43 anos já tem que lidar com duas marcas bem negativas:

Ainda não venceu nenhum jogo na Série A do Campeonato Brasileiro, tendo assumido o time na 13ª colocação, com 14 pontos, e atualmente está em 17º, na zona de rebaixamento, com 18 pontos. Eliminado na Copa do Brasil pelo Fortaleza, maior rival, resultado que fez o Vovô não alcançar o objetivo estabelecido na competição.

De positivo, ele acumula a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana com duas vitórias expressivas sobre o The Strongest, quebrando inclusive marca de vencer na altitude.

Em muitas partidas, Marquinhos Santos não pôde contar com força máxima, é fato. Porém, já tem recebido críticas de torcedores por algumas escalações e decisões contestáveis, além de desempenho nada convincente.

Legenda: Marquinhos Santos assinou contrato com o Ceará até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

No confronto contra o Fortaleza, dos 4 tempos disputados nos 2 jogos, o time apenas foi dominante na etapa final do 2º jogo. E foi muuito mais na base do abafa, da torcida e da entrega dos jogadores. Não de construir jogadas, mostrar repertório ou algo treinado. Isso faltou. No 1º tempo, com necessidade do placar, time foi péssimo. Algo preocupante.

Ele não é o único responsável por isso. Mas, como treinador, inagevelmente tem sua parcela. E é ele que tem que encontrar soluções para resolver estes problemas.

Contra o Corinthians, não há outro resultado que possa trazer mais tranquilidade a Marquinhos que não seja a vitória. Caso contrário, a situação deverá ficar ainda mais complicada.

JOGOS DE MARQUINHOS SANTOS NO CEARÁ

Ceará 0 x 0 Atlético-MG

Cuiabá 0 x 0 Ceará

Fortaleza 2 x 0 Ceará

Ceará 1 x 1 Atlético-GO

The Strongest 1 x 2 Ceará

Ceará 1 x 1 Internacional

Ceará 3 x 0 The Strongest

Fluminense 2 x 1 Ceará

Ceará 1 x 0 Fortaleza