Lucas Sasha desenha o óbvio que muita gente não vê: o lado psicológico dos jogadores de futebol

Lucas Sasha Jogador do Fortaleza

"Em relação ao lado psicológico e mental, é um dos pontos mais fortes no futebol. A gente tem um psicólogo que nos acompanha lá e faz um trabalho bem legal. Porque quando eu estou me sentindo confiante, quando eu estou bem da minha cabeça, parece que eu sou mais rápido, que eu consigo correr mais, que meu passe é melhor. Interfere até na parte técnica e parte tática. Você consegue pensar com mais lucidez. E da mesma maneira, quando você não está legal mentalmente, sem confiança, é tudo ao contrário. Então a parte mental é muito, muito, muito importante no futebol".