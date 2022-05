Lucas Lima consolida boa fase no Fortaleza com grande atuação contra o River

O Fortaleza teve uma grande atuação coletiva no empate em 1 a 1 contra o River Plate, na última quinta-feira (7). Mereceu vencer o jogo, inclusive. E em uma das melhores partidas sob comando de Juan Pablo Vojvoda, houve um destaque em especial: Lucas Lima.

No 1º tempo, o meia teve os melhores 45 minutos desde que chegou ao Fortaleza. Já havia jogado muito bem também contra o Alianza Lima. Atuações que relembram o Lucas Lima dos tempos de Santos - e de quando chegou até a Seleção Brasileira.

Participativo, buscou o jogo o tempo inteiro, caindo pelos lados do campo e qualificando a construção de jogadas com passes decisivos.

O camisa 13 foi como um regente no meio de campo (que teve ainda grandes atuações de Hércules, Felipe e Lucas Crispim). As principais jogadas passaram por ele. O gol, inclusive, é uma bela triangulação de Lucas Lima com Lucas Crispim e Silvio Romero.

Embora ainda não tenha balançado as redes, é um jogador que participa do início da construção das jogadas perigosas. Tanto é que esta foi a 8ª pré-assistência de LL em 2022, o passe que deixa um companheiro em situação de servir outro para marcar.

Além disso, teve três grandes chances para marcar. Em todas, acabou esbarrando no goleiro Armani, eleito o melhor em campo.

Foi uma atuação para mostrar que, quem tem qualidade, não desaprende. Mas precisa mostrar intensidade. Mantendo o nível de atuação que mostrou contra o River, Lucas Lima tem tudo para continuar ajudando muito o Fortaleza.