Invicto em 2022, Vojvoda completa 60 jogos no comando do Fortaleza; veja aproveitamento

O empate em 1 a 1 com o Altos-PI, no último sábado (5), fez o técnico Juan Pablo Vojvoda alcançar uma marca no Fortaleza. Esta foi a partida de número 60 do argentino no comando do clube. Com bom aproveitamento, o treinador ostenta ainda um outro feito positivo: o de não ter perdido nenhuma partida em 2022.

Com Vojvoda, o Fortaleza está invicto no ano. Em nove jogos, acumula cinco vitórias e quatro empates. Aproveitamento de 70,3% neste ano. Está na semifinal do Campeonato Cearense e classificado para as quartas da Copa do Nordeste.

Em 2021, o argentino comandou a equipe em 51 partidas, com 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 55,5%

Ao todo, Vojvoda venceu metade dos 60 jogos que fez com o Fortaleza, já que tem tem 30 vitórias, 14 empates e 16 derrotas, acumulando 57,8% de aproveitamento.

É um bom desempenho. Mas, além de números, Vojvoda tem deixado marcado o nome no Fortaleza pela forma de jogar, sempre ofensiva e buscando o gol o tempo inteiro. Isso ficou bem evidente em vários momentos de 2021.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda mostrou-se satisfeito com as chances criadas pelo Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha

Em 2022, porém, o treinador ainda busca o ideal. Com muitos testes e mudanças de escalações, não tem ainda uma equipe titular totalmente definida e o time fez jogos bem abaixo, como contra Botafogo-PB, Pacajus e Altos-PI, recentemente.

O desafio é de manter a regularidade no momento que algumas competições vão se afunilando (Campeonato Cearense e Copa do Nordeste) e outras importantes vão se aproximando (Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil).

Aí, sim, será momento em que o Fortaleza precisará mostrar o que tem de melhor.