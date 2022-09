Indisciplina dos jogadores do Ceará é fora do normal e tem custado caro no Brasileirão

O Ceará reclamou bastante da atuação do árbitro Maguielson Lima Barbosa, no jogo contra o São Paulo. Mas é fato que a derrota vai além da arbitragem. Aliás, o que se viu mais uma vez foi a indisciplina de jogadores do Alvinegro, o que tem custado caro na Série A.

As duas expulsões foram corretas. A de Zé Roberto é completamente inexplicável e incompreensível. O que passa na cabeça de um jogador para chutar um adversário, sem bola, no momento que o time está perdendo a partida e já atuando com um a menos?

Legenda: Zé Roberto foi expulso no duelo contra o São Paulo. Foto: Fabiane de Paula/SVM

O próprio Lucho González, em pouco tempo, já diagnosticou este problema.

Tanto é que o Vovô é o time com mais cartões no Brasileirão. Sâo 97 ao todo, sendo 89 amarelos e 8 vermelhos.

É um número absurdamente alto. E muitos ainda são por reclamação. É incrível o descontrole emocional dos alvinegros nas partidas, o que resulta em punições e problemas sequentes.

É preciso uma mudança de comportamento e amadurecimento para evitar que isto possa continuar desta maneira.