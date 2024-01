Horizonte venceu os últimos 5 jogos contra o Fortaleza; veja histórico

Fortaleza e Horizonte farão a partida de abertura do Campeonato Cearense, neste sábado (20), às 16h40, na Arena Castelão, com transmissão da TV Verdes Mares. O duelo que coloca frente a frente o campeão da 1ª contra o campeão da 2ª divisão do Estadual e, em jogo, um tabu entre as duas equipes.

O Horizonte venceu os últimos 5 jogos que fez contra o Fortaleza. Porém, as partidas ocorreram entre os anos de 2017 e 2019, tendo o último duelo sido realizado há quase cinco anos.

De todo modo, o Galo do Tabuleiro levou a melhor em 3 jogos pelo Campeonato Cearense, e em 2 duelos pela Taça Fares Lopes. Inclusive, nos jogos válidos pelo Estadual, foram duas vitórias quando o Leão do Pici era comandado pelo técnico Rogério Ceni (em 2018 e 2019).

A última vez que o Fortaleza venceu o Horizonte foi no dia 14 de fevereiro de 2015, pelo Campeonato Cearense daquele ano. Há exatos 8 anos, 11 meses e 5 dias. Entretanto, o longo tempo se justifica pela pequena quantidade de jogos entre os dois times neste período, com apenas 5 jogos - justamente os que o Galo venceu.

Antes desta sequência positiva do time da Região Metropolitana, o Fortaleza ostentava uma série de 10 jogos sem perder para o Horizonte, com 7 vitórias e 3 empates.

É óbvio que o histórico não entra em campo, e para o duelo deste sábado (20), o Fortaleza é amplamente favorito. Mas, de todo modo, o Horizonte pode tentar se apegar ao retrospecto recente para tentar surpreender.