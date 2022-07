Gols sofridos, jogos sem ser vazado e curiosidades: os números dos goleiros do Fortaleza em 2022

Não é de hoje que o Fortaleza tem visto o técnico Juan Pablo Vojvoda fazer mudanças na posição de goleiro. Desde o ano passado, o critério do argentino é de tirar quem errou. Agora, quando Fernando Miguel estava se firmando novamente na titularidade, lesionou. Com isso, Marcelo Boeck voltou.

Aqui, o desempenho dos três goleiros do Tricolor no ano, com curiosidades e a lista completa de partidas de cada um.

OBSERVAÇÕES

Max Walef é o goleiro com mais jogos até agora;

Marcelo Boeck é o goleiro que mais levou gols e o que tem pior média;

Fernando Miguel é o que tem menos jogos. Consequentemente, sofreu menos gols e tem melhor média;

Em números absolutos, Max Walef é quem tem tem mais jogos sem sofrer gols, mas foi o único que jogou no Campeonato Cearense e quem mais jogou na Copa do Nordeste;

Marcelo Boeck é quem tem mais jogos no Brasileirão;

Max Walef jogou a 1º metade da Libertadores e Marcelo Boeck a 2ª metade. Ambos terminaram a competição com o mesmo número de jogos;

Fernando Miguel não entrou em campo pela Libertadores;

Os três goleiros jogaram na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro;

Fernando Miguel não sofreu gols em 50% dos jogos que fez;

Marcelo Boeck não sofreu gols em 29% dos jogos que fez;

Max Walef não sofreu gols em 41% dos jogos que fez;

Max Walef é o único que jogou todas as competições do Fortaleza em 2022.

Legenda: Desempenho dos goleiros do Fortaleza em 2022 Foto: Arte SVM

FERNANDO MIGUEL

Legenda: Fernando Miguel ficou fora contra o Bragantino por conta de lesão Foto: Thiago Gadelha/SVM

CAMPEONATO BRASILEIRO

Atlético-GO 0 x 1 FEC

FEC 0 x 0 Palmeiras

COPA DO NORDESTE

Botafogo-PB 1 x 1 FEC

Nautico 2 x 2 FEC

FEC 1 x 1 Ceará

FEC 5 x 0 Sousa

Floresta 0 x 2 FEC

COPA DO BRASIL

Ceará 1 x 0 FEC

MARCELO BOECK

Legenda: Marcelo Boeck foi titular contra o Bragantino Foto: Thiago Gadelha/SVM

CAMPEONATO BRASILEIRO

Bragantino 2 x 1 FEC

Coritiba 2 x 1 FEC

Atlético-MG 3 x 2 FEC

FEC 1 x 0 América-MG

Avaí 3 x 2 FEC

FEC 0 x 0 Athletico-PR

FEC 1 x 1 Goiás

Flamengo 1 x 2 FEC

FEC 1 x 1 Juventude

Botafogo 3 x 1 FEC

FEC 0 x 1 Ceará

COPA DO BRASIL

FEC 2 x 0 Ceará

Vitória 0 x 1 FEC

LIBERTADORES

Estudiantes 3 x 0 FEC

FEC 1 x 1 Estudiantes

Colo Colo 3 x 4 FEC

Alianza Lima 0 x 2 FEC

MAX WALEF

Legenda: Goleiro do Fortaleza, Max Walef teve momentos como titular, mas agora é o 3º goleiro Foto: Thiago Gadelha

CAMPEONATO BRASILEIRO

FEC 0 x 1 Flu

FEC 1 x 1 São Paulo

Corinthians 1 x 0 FEC

Inter 2 x 1 FEC

FEC 0 x 1 Cuiabá

CAMPEONATO CEARENSE

FEC 4 x 0 Caucaia

Caucaia 0 x 0 FEC

FEC 2 x 1 Ferroviário

Ferroviário 0 x 1 FEC

Pacajus 0 x 5 FEC

FEC 1 x 0 Pacajus

COPA DO NORDESTE

FEC 1 x 0 Sport

Sport 1 x 1 FEC

FEC 2 x 0 Náutico

FEC 5 x 1 Atlético-BA

FEC 2 x 0 CRB

Altos-PI 1 x 1 FEC

FEC 3 x 1 Bahia

COPA DO BRASIL

FEC 3 x 0 Vitória

COPA LIBERTADORES

FEC 1 x 1 River Plate

FEC 2 x 1 Alianza Lima

River Plate 2 x 0 FEC

FEC 1 x 2 Colo Colo