Fortaleza terá sequência mais complicada que o Ceará nos próximos cinco jogos; veja

Ceará e Fortaleza terão ainda uma semana de preparação para os próximos jogos. Mas fato é que alvinegros e tricolores já estão visualizando não apenas Coritiba e Flamengo, respectivamente, mas a sequência que terão pela frente. Os próximos cinco jogos serão cruciais para as pretensões de ambos no Campeonato Brasileiro.

PRÓXIMOS JOGOS DO FORTALEZA

Legenda: Próximos 5 jogos do Fortaleza no Brasileirão e desempenho do time no 1º turno contra os mesmos adversários Foto: Arte SVM

PRÓXIMOS JOGOS DO CEARÁ

Legenda: Próximos 5 jogos do Ceará no Brasileirão e desempenho do time no 1º turno contra os mesmos adversários Foto: Arte SVM

O caminho dos dois terá complicações e não há vida fácil. O Ceará já terá um adversário direto logo de cara, em confronto que pode garantir tranquilidade para se afastar da zona de rebaixamento em caso de vitória ou, em caso de derrota, se aproximar de vez do Z-4.

Porém, em tese, o Leão do Pici terá mais dificuldade neste período. Há dois motivos claros para isso.

Faz mais jogos fora de casa que em casa, com o detalhe de que um dos jogos no Castelão será contra o Flamengo; Irá enfrentar 4 times que estão na primeira metade da tabela e, consequentemente, brigando por vaga na Libertadores.

A matemática para garantir a permanência para os dois times é mesma: mais 14 pontos garantem os 45 que praticamente asseguram a manutenção e, assim, permitem sonhar com objetivos maiores.

Mas alcançar qualquer objetivo passa por esta sequência de cinco jogos, que será determinante.