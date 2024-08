Fortaleza tem aproveitamento de quase 80% como mandante em competições internacionais

Que o Fortaleza é fortíssimo jogando em casa, não é novidade. São nada menos que 20 jogos seguidos sem perder como mandante e a maior sequência invicta como mandante no futebol brasileiro. Mas, além do desempenho em competições nacionais, chama atenção o quanto o Tricolor é forte em torneios internacionais, com aproveitamento de quase 80% nos torneios da Conmebol.

Ao todo, somando Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, o Fortaleza tem 17 jogos como mandante, acumulando 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Um aproveitamento exato de 76,4%, com incríveis 43 gols marcados (média de 2,5 por jogo) e 16 gols sofridos (média de 0,9).

Times como Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Rosário Central, Corinthians e Alianza Lima já sucumbiram ao rugido do Leão no Castelão. River Plate, Estudiantes e Libertad estão entre os que seguraram o empate. E somente Cerro Porteño e Colo Colo conseguiram vencer, ambos pela Libertadores.

Mais que números, o levantamento mostra como o Fortaleza tem se notabilizado no futebol sul-americano: um time que cria um ambiente completamente hostil aos seus adversários e é extremamente forte jogando em seus domínios. E isso é espetacular para um clube que, agora, está apenas na sua 3ª edição de Copa Sul-Americana (já acumulando um vice-campeonato).

E é assim que o Fortaleza tem internacionalizado ainda mais sua marca. Sendo respeitado e temido pelos oponentes dos países vizinhos. Não à toa os jornais argentinos sempre destacam os resultados e feitos do time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

O Fortaleza é Copeiro! E não é fácil pra ninguém encarar o Tricolor no Castelão. Nem para os times mais tradicionais do continente.

FORTALEZA EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

17 jogos

12 vitórias

3 empates

2 derrotas

43 gols marcados

16 gols sofridos

76,4% de aproveitamento

2024

Fortaleza 3 x 1 Rosário Central - Sul-Americana

Fortaleza 2 x 1 Sportivo Trinidense - Sul-Americana

Fortaleza 4 x 2 Boca Juniors - Sul-Americana

Fortaleza 5 x 0 Nacional Potosí - Sul-Americana

2023

Fortaleza 2 x 0 Corinthians - Sul-Americana

Fortaleza 2 x 1 América-MG - Sul-Americana

Fortaleza 1 x 1 Libertad - Sul-Americana

Fortaleza 3 x 2 San Lorenzo - Sul-Americana

Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida - Sul-Americana

Fortaleza 4 x 0 Palestino - Sul-Americana

Fortaleza 0 x 1 Cerro Porteño - Libertadores

Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado - Libertadores

2022

Fortaleza 1 x 1 Estudiantes - Libertadores

Fortaleza 1 x 1 River Plate - Libertadores

Fortaleza 2 x 1 Alianza Lima - Libertadores

Fortaleza 1 x 2 Colo Colo - Libertadores

2020

Fortaleza 2 x 1 Independiente - Sul-Americana