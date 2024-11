Fortaleza: jogo contra o Fluminense é chance de ganhar força na briga pelo título e vira decisão

O jogo do Fortaleza contra o Fluminense já era naturalmente importante, mas ganhou uma conotação de verdadeira decisão. Afinal, o Leão do Pici tem a chance de colar no líder e ganhar força na briga pelo título.

Na rodada, o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG e o Palmeiras venceu o Bahia, por 2 a 1.

Se vencer, o Tricolor diminuirá a diferença para o Botafogo para apenas três pontos, e seguirá apenas um ponto atrás do vice-líder Palmeiras. Detalhe: na 36ª rodada haverá Palmeiras x Botafogo, e um time tirará pontos do outro.

Sem contar que o Fortaleza vê o Flamengo se aproximar. Enquanto o time cearense tem 63 pontos, os cariocas venceram o Cuiabá na rodada e chegaram aos 62 pontos. Na próxima rodada, haverá Fortaleza x Flamengo, na Arena Castelão. Para que o time de Vojvoda não corra riscos de ser ultrapassado no confronto direto, é preciso vencer o Flu.

O jogo que já era importante virou decisão.