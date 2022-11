Fortaleza e Ceará se destacam em premiações nordestinas

Dois únicos representantes do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, Fortaleza e Ceará foram destaques nas premiações da Conferência de Futebol Nordeste (Confut).

O Alvinegro foi ganhador em cinco categorias: Profissional de Finanças (João Paulo Silva), Executivo Comercial (Ricardo Costa), Profissional de categoria de base (Alessandro Queiroz), Melhor TV de clube e Melhor programa de sócios-torcedores.

Legenda: Veridiano Pinheiro recebendo premiação Foto: Divulgação

O Tricolor venceu em 4 categorias: Executivo de futebol (Sérgio Papellin), Profissional de marketing esportivo (Márcio Persivo), Profissional de análise de dados (Henrique Bittencourt) e Clube com melhor prática de gestão.

Legenda: Márcio Persivo recebendo premiação Foto: Matheus Lotif/FortalezaEC

Além dos clubes, a Federação Cearense de Futebol (FCF) venceu como Melhor Gestão de Federação do Nordeste.

As premiações mostram a evolução e crescimento do futebol cearense nos últimos anos, sobretudo em comparação com outros estados nordestinos. E que siga assim.