Fortaleza 'cruza os braços' e não abre mão de exercer compra de Caio Alexandre

A cada dia, a "novela Caio Alexandre" ganha um novo capítulo. Depois de uma quarta-feira (10) em que o jogador não se apresentou e gerou ainda mais desgaste entre jogador e Fortaleza, o Tricolor está irredutível: não abre mão de exercer o que está previsto em contrato para exercer a compra em definitivo do meio-campista.

Caio Alexandre esteve em 2023 emprestado ao Tricolor com vínculo até 31/12/2023. Como Caio atingiu 70% dos jogos no ano, já estava previsto em contrato que o Leão do Pici iria adquiri-lo em definitivo junto ao Vancouver Whitecaps-CAN, e o novo vínculo seria válido a partir de 2024.

Acontece que desde dezembro o Fortaleza tenta a assinatura do jogador, que não o fez até agora, acreditando que esta seria uma maneira de facilitar uma saída.

Porém, é exatamente o contrário. Enquanto Caio não assinar, o Fortaleza não abre mão do que está previsto no contrato. Enquanto isso, "cruza os braços" e aguarda uma definição do jogador, que já deixou claro que quer sair, mas enquanto não houver acordo com o Leão do Pici, o time cearense não irá negociar uma venda.

Fato é que a condução da situação como um todo é confusa, já gerou desgaste tanto para o Fortaleza como para Caio Alexandre e arranhou completamente a imagem do atleta de 23 anos junto ao torcedor tricolor, que agora só espera que haja um ponto final para a saída do meio-campista.