Caio Alexandre não irá se reapresentar no Fortaleza e segue com futuro incerto

A novela envolvendo Caio Alexandre no Fortaleza ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (10). Segundo apurado pelo Diário do Nordeste, o jogador não deve se apresentar com o elenco no Pici nesta tarde. A ausência de Caio no treinamento aumenta o imbróglio que envolve o jogador e o clube. Segundo o ge.com, com contrato de empréstimo encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, Caio não tem mais obrigação contratual com o Tricolor até que ele assine um novo documento tornando definitiva a compra. A informação foi confirmada pela reportagem.

O Leão comprou 50% do jogador junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá. Anteriormente a divisão dos direitos do volante era de 60% do time canadense e 40% da equipe do Botafogo. O Fortaleza agora conta com 50% do jogador, mas ainda não existe um novo contrato.

Na disputa pelos serviços do jogador estão os times do Bahia, Palmeiras e Corinthians.

Peça valiosa no Leão

Peça fundamental na engrenagem do Fortaleza, Caio Alexandre apareceu entre os 10 jogadores com mais desarmes no Campeonato Brasileiro de 2023. Na temporada passada, o volante se destacou não só por distribuir bem o jogo, mas por dificultar a vida do adversário. O levantamento é do site especializado Sofascore.

Em 34 jogos do Brasileirão, o camisa 8 do Fortaleza desarmou o adversário 76 vezes. O lateral Marlon, do Cruzeiro, lidera a lista com 113 desarmes em 36 partidas disputadas. Em segundo e terceiro estão Matheus Fernandes (Bragantino) com 106, e Rezende (Bahia) com 95.

Caio Alexandre encerrou a temporada com 5 gols e seis assistências em 65 jogos. O Fortaleza se reapresenta no dia 10 de janeiro para início da temporada. Em 2023, o time vai disputar o Brasileirão, a Sul-Americana, a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense e Copa do Brasil.