Felipe deixa o Fortaleza com nome marcado na história centenária do clube

O Fortaleza oficializou, nesta sexta-feira (23), a saída do volante Felipe ao Goiás. Felipe sempre dividiu opiniões, mas goste você dele, ou não, é inegável que o volante deixa o Pici com o nome marcado na história centenária do clube.

A própria despedida oficial feita pelo Tricolor destaca o meio-campista como um ídolo, e não poderia ser diferente. Foram 291 jogos oficiais, com 10 gols, 14 assistências, dois acessos e nada menos que 10 títulos.

São sete anos vestindo a camisa leonina. Era ele o jogador mais duradouro do elenco atual e, desde 2015, presenciou todo o período de reconstrução e crescimento vivenciado pelo Fortaleza.

Esteve presente - e jogando - nas conquistas de Série B (2018), Bicampeonato do Nordeste (2019 e 2022), cinco títulos de Campeonato Cearense (2016, 2019, 2020, 2021 e 2022) além de participações em competições internacionais.

Ele foi, literalmente, da Série C à Libertadores.

O maranguapense não apenas presenciou a história, como ajudou a escrevê-la.

Este é daqueles ciclos que precisam encerrar, mas que, talvez, com o descolamento temporal, o futuro possa comprovar o quanto Luis Antônio Ferreira Rodrigues foi importante para a história do Fortaleza Esporte Clube.