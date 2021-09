Falhas de Boeck abrem margem para retorno de Felipe Alves. A dúvida é se Vojvoda fará nova mudança

Em um jogo coletivo como o futebol, é sempre difícil individualizar a responsabilidade por determinado resultado. Mas é inegável que a derrota do Fortaleza por 4 a 2 para o Bahia, no último sábado (4), passa diretamente pelo goleiro Marcelo Boeck. Ele falhou diretamente em dois gols do time baiano, o que contribuiu para a construção do placar.

As falhas de Boeck abrem margem para o retorno de Felipe Alves. A dúvida é se Vojvoda fará nova mudança.

Vale lembrar que a posição de goleiro é cargo de confiança e que exige ritmo de jogo. Não se troca toda partida. O natural é que se haja continuidade.

O camisa 12, titular absoluto desde 2019, era antes incontestável. Foi importantíssimo nas últimas temporadas, é o melhor goleiro do Brasil no quesito jogo com os pés e também excelente embaixo das traves. Mas falhou na derrota por 3 a 1 para o Ceará, no Clássico-Rei, e acabou perdendo espaço no time.

Boeck, então, assumiu o posto com méritos. É muito bom goleiro, entrou muito bem, fez ótimas partidas e ganhou mais minutos. Porém, falhou no empate em 1 a 1 contra o Santos e novamente contra o Bahia, de forma decisiva.

Para justificar a escolha por Boeck, Vojvoda foi coerente e afirmou que joga quem estiver em melhor momento. Seguindo este critério, a dúvida é se o argentino entende que os erros do camisa 1 já são suficientes para que Felipe Alves retome a titularidade.

Sempre achei Felipe Alves mais goleiro do que Boeck. Em todos os aspectos técnicos. E ele tem muito crédito pelos serviços já prestados. Se estiver treinando bem, seguindo o critério de quem vive melhor momento, talvez o retorno do camisa 12 esteja próximo.