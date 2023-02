Derrota para o ABC acaba com longa invencibilidade de Vojvoda no Fortaleza

A derrota por 2 a 0 para o ABC, no último sábado (4), foi a primeira do Fortaleza em 2023. Mais que isso, o resultado acabou também com uma invencibilidade de quase 30 jogos do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do Tricolor.

O treinador argentino jamais havia sido derrotado em uma partida regional, de Copa do Nordeste ou Campeonato Cearense.

Desde 2021, foram 29 jogos disputados nas duas competições, com 22 vitórias e 7 empates.

Neste período, Vojvoda conquistou duas vezes o Estadual (2021 e 2022) e ainda foi campeão da Copa do Nordeste (2022), todos de forma invicta.

O Tricolor volta a campo nesta terça-feira (7), para enfrentar o Ceará, no primeiro Clássico-Rei de 2023.