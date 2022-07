Contra o Avaí, Ceará busca sequência de vitórias pela 3ª vez no ano e ampliação de invencibilidade

O jogo contra o Avaí, em casa, é daqueles que, logo quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Ceará projeta três pontos na conta. A obrigatoriedade da vitória é do Alvinegro, que tem a possibilidade de estabelecer uma nova sequência de vitórias consecutivas e ainda ampliar invencibilidade como mandante.

O Vovô busca a construção de uma série de de três vitórias seguidas pela 3ª vez no ano. Só em dois momentos isso ocorreu. Uma com Dorival Júnior:

Ceará 2 x 1 Independiente-ARG

Palmeiras 2 x 3 Ceará

Deportivo La Guaira 0 x 2 Ceará

E uma com Tiago Nunes, com quatro triunfos, a maior série de vitórias do Ceará em 2022:

São Raimundo-RR 0 x 3 Ceará

Ceará 2 x 0 CSA

Ceará 2 x 0 Tuna Luso

Campinense 0 x 1 Ceará

Porém, os resultados conquistados com Tiago Nunes foram exatamente entre dois momentos traumáticos na temporada: as eliminações para Iguatu (Campeonato Cearense) e CRB (Copa do Nordeste).

Invencibilidade como mandante

Legenda: Ceará venceu o Corinthians na última rodada pelo Brasileirão Foto: Fabiane de Paula/SVM

Como mandante, na temporada 2022, o Ceará não perde há 11 jogos, com 5 empates e 6 vitórias. Nesta sequência, são 3 partidas pela Sul-Americana (3 vitórias), 2 pela Copa do Brasil (2 vitórias) e 6 pelo Brasileiro (1 vitória e 5 empates).

Atuando em casa, a última derrota do Vovô foi para o Bragantino, por 1 a 0, pela 4ª rodada do Brasileirão, no dia 30 de abril.

São 80 dias sem perder como mandante.

Com a chance de terminar a 18ª rodada entre os 10 primeiros colocados do Brasileirão, não há outro bom resultado além da vitória.