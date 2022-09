Como a goleada do Flamengo sobre o Vélez deve dificultar ainda mais a estreia de Lucho pelo Ceará

A goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, em jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, deve dificultar ainda mais a estreia de Lucho González pelo Ceará. Isso porque o primeiro jogo do treinador alvinegro será justamente contra o time carioca, às 11 horas deste domingo (4), no Maracanã.

Missão que já seria complicadíssima em qualquer cenário. Mas o dificultador a mais vem por conta da mudança de estratégia do Rubro-Negro, que antes planejava utilizar um time reserva contra o Vovô para mandar força máxima no jogo da volta contra o Vélez, quarta-feira que vem.

Não que encarar o time reserva do Flamengo fosse tarefa fácil. Afinal, tem Matheuszinho, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Vidal, Éverton Cebolinha, Marinho... Porém, com o 4 a 0 e a vaga na final já praticamente garantida, a tendência é de titulares no domingo e time reserva na quarta-feira.

O próprio vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, admitiu prioridade na Série A. "A gente só tem mais um jogo na Libertadores, na quarta-feira (7), e o Dorival sabe o desejo de todos nós aqui, que é disputar, se possível, as três competições, de uma maneira contundente para que se chegue nos resultados que a gente entende. Só está faltando um jogo na Libertadores e acho que agora temos que ir atrás do Brasileiro", disse o dirigente, em entrevista para a ESPN Brasil.

Quatro titulares já estão confirmados domingo: os zagueiros Léo Pereira e David Luiz (que estão suspenso na Libert) e o volante Thiago Maia e o atacante Gabigol (ambos pendurados e, com risco de ausência na final, não serão relacionados contra os argentinos).

Além deles, devem jogar também Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Pedro, João Gomes, Filipe Luís...todos em grande fase.

Com Dorival Júnior, o Flamengo tem 18 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em 24 jogos. São 51 gols marcados e 14 sofridos. O time vem de oito jogos sem perder no Brasileirão, sendo sete vitórias.

O futebol é imprevisível e sempre reserva espaço para o imponderável. E é claro que o Ceará tem se preparado a semana inteira para conquistar um resultado positivo.

Mas, sem dúvidas, pela qualidade e momento do adversário, a estreia de Lucho no Vovô promete dificuldades.