Com rodízio ofensivo, Vojvoda vê ataque do Fortaleza em alta e goleador

O Fortaleza enfrenta o América-MG no próximo sábado (15) em confronto direto por vaga na Pré-Libertadores. E uma dúvida que o torcedor tem é: qual será o ataque titular.

Contra o Avaí, Vojvoda escalou Moisés e Galhardo, tendo Otero e Crispim como meias. O time não foi bem no 1º tempo e, no intervalo, o treinador colocou Pedro Rocha no posto de Crispim, passando a atuar com três atacantes.

Algo similar ao que já havia sido utilizado em jogos anteriores.

Contra o Athletico-PR, o time titular teve Romarinho, Pedro Rocha e Galhardo. Contra o Goiás, Romarinho, Pedro Rocha e Romero. Contra o Flamengo, voltou a ter uma dupla, com Galhardo e Pedro Rocha. E, no jogo com o Juventude, teve Moisés, Robson e Galhardo.

É fácil perceber que Vojvoda não tem repetido escalação no setor ofensivo, e o rodízio tem dado certo, já que o ataque está em alta.

O Fortaleza balançou as redes adversárias nos últimos 13 jogos, com um total de 19 gols anotados neste período. Destes, 11 foram marcados por atacantes.

Legenda: Ataque do Fortaleza vive bom momento Foto: Arte SVM

O bom desempenho ofensivo tem sido crucial para a campanha de retomada do Tricolor no Brasileirão, e o torcedor espera que, independente de quem jogue, siga assim.