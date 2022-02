Com dois gols em 2022, Mendoza assume artilharia entre estrangeiros na nova Arena Castelão

A temporada 2022 promete uma disputa particular entre os gringos de Ceará e Fortaleza. Os atacantes que não são brasileiros disputarão a artilharia entre os estrangeiros na nova Arena Castelão. Atualmente, Speed Mendoza, do Ceará, é quem está na liderança deste ranking.

O colombiano assumiu a ponta após os dois gols marcados em 2022, contra Fortaleza, no último sábado (5), e Globo-RN, nesta quarta-feira (9), ambos os jogos pela Copa do Nordeste.

O atacante alvinegro chegou aos 4 gols marcados na nova Arena Castelão, inaugurada em 2013.

Antes, quem estava na frente era Valentín Depietri, do Fortaleza. Ele marcou dois gols neste ano e chegou aos três anotados no estádio, segundo levantamento do jornalista Luca Laprovitera.

Os colombianos Juan Quintero e Yony González, além do argentino Maxi Biancccchi, do uruguaio Carlos Sánchez e do espanhol Jordi Alba, todos possuem dois gols marcados na nova Arena Castelão.

Outros jogadores estrangeiros deverão entrar nesta disputa em 2022. O argentino Sílvio Romero e o chileno Ángelo Henríquez (1 gol) são dois dos principais candidatos. O equatoriano Anthony Landázuri e o colombiano Brayan Ceballos correm por fora.