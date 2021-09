Ceará termina setembro com apenas três partidas, mas terá maratona em outubro; veja jogos

O Ceará vive um dilema na temporada. Mesmo disputando apenas o Campeonato Brasileiro, o Alvinegro tem sido afetado pelo adiamento de jogos (em decorrência dos adversários), o que tem ocasionado um impacto negativo no calendário do clube, que ficou totalmente desequilibrado. Prova disso é que o Vovô termina setembro com somente três jogos, mas terá uma verdadeira maratona pela frente.

Neste mês, o Alvinegro entrou em campo contra Grêmio (12/9), Santos (18/9) e Chapecoense (25/9). Foi o time da Série A que menos atuou no período.

Isso por conta do jogo adiado contra o Palmeiras (válido pela 19ª rodada, que seria inicialmente no início de setembro). O jogo contra o Bahia, que seria já no dia 2 de outubro, equilibraria a situação, mas também foi adiado.

Sem antecipar nenhuma partida, tudo indica que o Ceará terá ainda mais problemas pela frente, já que há uma assimetria no calendário.Por isso a reclamação do presidente Robinson de Castro. Em outubro, são oito jogos marcados até agora, com possibilidade de redução para seis, mas mesmo assim é fato que o time de Tiago Nunes enfrentará uma verdadeira maratona.

Do jeito que está agora, a média será praticamente de um jogo a cada quatro dias.

Atual tabela do Ceará:

06/10 - Ceará x Internacional (24ª rodada)

09/10 - Atlético-MG x Ceará (25ª rodada)

13/10 - São Paulo X Ceará (26ª rodada)

17/10 - Ceará X RB Bragantino (27ª rodada)

20/10 - Ceará X Palmeiras (19ª rodada)

24/10 - Juventude X Ceará (28ª rodada)

27/10 - Bahia X Ceará (23ª rodada)

31/10 - Ceará X Fluminense (29ª rodada)

Sequência pode mudar

Os jogos contra Inter e Atlético-MG, porém, podem ser adiados (a CBF ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas como os dois clubes possuem jogadores convocados para a Seleção Brasileira, é provável que isso ocorra).

Se acontecer, o Ceará só voltará a jogar contra o São Paulo, pela 26ª rodada, no dia 13 de outubro. Seriam 18 dias sem entrar em campo, com perda de ritmo de jogo e quebra da sequência de evolução que poderia ocorrer com Tiago Nunes, após a vitória sobre a Chape, e uma possível aproximação da zona de rebaixamento, já que os adversários entrarão em campo e poderão pontuar.

Por outro lado, após o Tricolor Paulista, serão vários jogos em sequência, inclusive com viagens, dificultando recuperação de atletas e realização de ajustes entre uma partida e outra.

Lado positivo

O que pode ser visto como positivo neste cenário de adiar partidas é que, com o retorno do público aos estádios, o Vovô deverá realizar mais jogos com a presença de torcedores. Contra Palmeiras e Inter, por exemplo, o Ceará será o mandante.

Mas isso não ameniza o impacto das alterações. Certo é que o Ceará terá que se preparar para encarar um outubro intenso.