Ceará e Fortaleza terão desafios pesados na Copinha, mas já mostraram o mais importante

Ceará e Fortaleza conheceram ontem seus adversários no mata-mata da Copinha. O Alvinegro vai enfrentar o São Paulo, enquanto o Tricolor pegará o Internacional. Desafios pesados contra equipes tradicionais e com reconhecidos trabalhos em suas categorias de base. Os times cearenses possuem plenas condições de avançar, mas é importante destacar que independente do resultado, ambos já mostraram o mais importante na Copinha.

Ganhar títulos e fazer boas campanhas é muito importante nas categorias de base. Mas, o principal, é revelar bons jogadores.

Os dois times possuem bons valores e jogadores de potencial, que podem ser aproveitados em breve nas equipes principais, agregando retorno esportivo e, no futuro retorno financeiro. Não à toa que terminaram a fase de grupos com 100% de aproveitamento e liderando seus grupos.

CEARÁ

Legenda: Com gols golaços, o Ceará venceu mais uma na Copinha e encaminhou classificação Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Do lado alvinegro, o principal destaque até aqui é o centroavante Pablo. Com três gols marcados, além de uma bela assistência de calcanhar, o camisa 9 tem chamado muita atenção e será aproveitado por Vagner Mancini no elenco principal, como já informado aqui na Coluna.

Mas o Vovozinho vai além dele. Os zagueiros Jonathan e Boateng, o lateral-direito JV (que tem atuado como volante) e os meias/atacantes Caio Rafael e João Victor, além do atacante Daniel Mazerochi, são outros destaques da equipe treinada por Alison Henry, comprovando o bom trabalho feito pelo Vovô nas categorias de base nos últimos anos.

FORTALEZA

Legenda: CRB-AL x Fortaleza Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

Já o Tricolor chega com um destaque especial: o venezuelano Kervin Andrade tem sido o grande nome da Copinha pelo Leão do Pici. Mesmo sendo meio-campista, ele já marcou três gols e tem chamado atenção pela intensa movimentação e participação nas jogadas ofensivas e defensivas. Típico volante moderno, vai de área à área com facilidade.

Além dele, o meia Amorim (que já está integrado ao profissional) também faz ótima Copinha. Contra o VOCEM, último jogo da fase de grupos, fez um gol e deu assistência espetacular para Kervin. O camisa 10 tem chamado atenção pela facilidade para servis os companheiros, como o atacante Iarley, camisa 9 do time que é outro nome de muito valor, e do meia Kauan, que será aproveitado por Vojvoda em 2024.

ALÉM DO RESULTADO

Os jogos eliminatórios serão difíceis. Mas independente do resultado, é importante o torcedor valorizar estes jovens. Eles são o futuro dos maiores clubes do Estado e com o devido acompanhamento, irão contribuir demais.