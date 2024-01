Ceará amplia visão e dá provas que mudança de filosofia na gestão do futebol não é só discurso

Há pouco mais de um mês, no dia 1º de dezembro, após a apresentação dos novos membros do Departamento de Futebol do Ceará, falei aqui que a principal pasta do clube passava a ter um norte. E seria preciso por em prática o discurso de valorização do setor de inteligência e mudança de filosofia. Em pouco tempo, já é possível afirmar: as mudanças, de fato, não estão apenas no discurso.

O anúncio da contratação do atacante Facundo Castro é uma demonstração clara disso. O uruguaio foi mapeado pelo departamento de análise de mercado, que tem tido mais autonomia e protagonismo no processo de busca de reforços e montagem do elenco. O que foi uma promessa do diretor Haroldo Martins.

Buscar o uruguaio de 27 anos, que estava no O´Higgins, do Chile, é definitivamente uma prova de que o clube, de fato, está mapeando o mercado sul-americano, sendo criativo e pensando fora do óbvio. Isso era algo necessário ao Ceará. E é muito positivo!

A contratação do meia argentino Jorge Recalde, do Newell's Old Boys, é nova prova de que o setor tem agido "fora da caixa". Outra bola dentro.

Em 2022, a 1ª contratação que o Ceará anunciou foi do volante Richardson. Em 2023, o 1º reforço do clube foi o zagueiro Tiago Pagnussat. Em comum: os dois já haviam passado por Porangabuçu anteriormente. O que mostrava uma visão de senso comum, até certo ponto limitada, de mesmice, apostando que o que já deu certo um dia dará certo novamente. Mas o futebol não é assim.

Neste ano, nenhum dos 8 contratados passou pelo clube. Independente de o elenco de 2024 dar certo ou não, o ponto a se valorizar é a ampliação da visão. A mudança de pensamento. De sair da mesmice, de ter coragem de inovar e apostar no novo.

O início do trabalho do novo Departamento de Futebol do Ceará, de fato, passa mais confiança.