Campeonato Cearense começa com grande peso por possível feito inédito em 110 anos

Acabou a espera e a bola vai rolar. Cercado de expectativas, o Campeonato Cearense 2024 começa hoje com grande peso para todas as equipes, sobretudo Fortaleza e Ceará. A explicação é simples: em jogo, a possibilidade de um feito inédito que pode estabelecer uma marca histórica no Manjadinho.

Atual pentacampeão, o Fortaleza vai em busca do 6º título consecutivo, algo que nenhum time jamais conquistou em 109 anos de disputa - em 2024 o certame vai para a 110ª edição.

Já o Ceará tem a missão de acabar com a hegemonia recente do rival, impedindo a conquista para, também, acabar com o jejum de 5 anos sem levantar a taça.

Além disso, o Alvinegro tenta empatar com o Tricolor em números totais de taças - com a conquista do ano passado, o Leão chegou aos 46 títulos, deixando o Vovô com 45.

Dirigentes dos dois clubes já destacaram como o Campeonato Cearense será prioridade no 1º semestre e ambos terão grande responsabilidade neste certame. Pois os cartolas sabem o quanto iniciar o ano triunfando sobre o maior rival garante mais tranquilidade e confiança para os outros objetivos da temporada.

Num torneio marcado pela enorme rivalidade, em que Ceará e Fortaleza se alternam como campeões desde 1995, tudo leva a crer que os dois caminharão para uma nova final. Se o retrospecto for mantido, com Alvinegros e Tricolores na decisão, o Estadual 2024 entrará para a história de um jeito ou de outro.