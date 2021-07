Cada vez mais regular, Lima cresce no Ceará e se torna protagonista decisivo

O meia Lima já viveu situações distintas no Ceará. Teve ótimos momentos, oscilou e passou por dificuldades, sendo alvo de críticas de torcedores (principalmente pela passagem discreta em 2019), mas parece viver agora, em 2021, a fase mais regular. Cada vez mais constante, o camisa 45 tem se destacado e vem exercendo protagonismo decisivo no Alvinegro.

O meia-atacante de 25 anos, que foi adquirido em definitivo pelo Vovô nesta temporada, tem tido uma sequência de jogos como titular e é, hoje, a principal fonte de inspiração ofensiva da equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira.

Com inteligência e mobilidade, ele não guarda posição, se movimenta e ocupa diversas faixas do campo, sempre participando da criação ofensiva. Foi assim que deu assistência para o gol de Saulo Mineiro, que abriu o caminho na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude.

E também foi assim em todos os jogos recentes. Contra Atlético-MG marcou o primeiro gol, contra o Inter fez belo gol de falta, e também tem estado sempre envolvido nas principais jogadas de ataque do Ceará.

Números de Lima

Legenda: Lima tem sido bastante participativo nos últimos jogos do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Os números provam isso. São cinco gols e duas assistências até aqui nesta temporada, mas o recorte mais recente é que chama atenção. Nos últimos 10 jogos, ele participou diretamente da criação de 20 chances de gol, somando ainda 44 finalizações. É o 3º jogador que mais chuta a gol, atrás apenas de Saulo Mineiro (60) e Speed Mendoza (47).

Um outro detalhes importante: Lima tem uma enorme contribuição tática, sendo fundamental na recomposição e no momento defensivo, quando o Ceará não tem a bola. Com intensidade e colaboração também na marcação, ele tem 21 desarmes no campo adversário. Ele é, entre os atletas ofensivos, o jogador que mais recupera a bola para o Ceará no campo do oponente. Os números são do Instat, especializado em estatísticas futebolísticas.

O gol contra o Atlético-MG surgiu assim. Pressão do Ceará na saída de jogo do adversário, Lima recupera a bola e manda para as redes.

Regularidade

Legenda: Lima festejado pelos companheiros em gol marcado pela Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha

O bom momento na temporada atual é a sequência do bom trabalho que ele já havia desempenhado na última temporada. Lima foi peça muito importante na campanha do Ceará no Campeonato Brasileiro.

Ainda assim, no último ano, acabou oscilando em determinado momento. Nesta temporada, não. Tem conseguido mater algo que lhe era cobrado: regularidade.

Aparecendo de forma positiva sobretudo no período de maior turbulência do Ceará na temporada, o camisa 45 mostrou ter sido um bom investimento e hoje, não há dúvidas que o sucesso do Vovô no restante de 2021 passa pelos seus pés.