Ceará vence o Juventude, amplia invencibilidade e cola no G-6 do Brasileirão

O Ceará segue em ascensão no Brasileirão. Na noite deste domingo (4), o Vovô venceu o Juventude por 2 a 0, na Arena Castelão, e ampliou a sequência de invencibilidade na Série A. Agora, já são cinco jogos seguidos sem perder nenhuma partida, com duas vitórias e três empates neste período.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 13 pontos e ganhou cinco posições na tabela, saltando para a 7ª colocação e ficando colado no G-6, que garante vaga de classificação para a Taça Libertadores.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (7), para enfrentar o Fluminense, às 21h30min, em São Januário. O duelo é confronto direto, tendo em vista que o time carioca possui a mesma quantidade de pontos que o Vovô, mas está atrás por conta do saldo de gols.

O JOGO

Legenda: Gabriel Lacerda marcou o 2º gol do Ceará no jogo Foto: Kid Jr/SVM

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente, sem grandes chances de gols e com pouca inspiração. A melhor oportunidade veio nos pés de Mendoza, que recebeu ótimo passe de Jorginho e saiu na cara de Marcelo Carné, mas chutou em cima do goleiro adversário e acabou desperdiçando.

O panorama foi bem diferente no 2º tempo. O Alvinegro voltou do intervalo com outra postura e não demorou para construir o placar positivo.

Logo aos dois minutos, Lima fez ótima jogada individual e tocou para Saulo Mineiro, que desviou na saída do goleiro Marcelo Carné com categoria.

Cinco minutos depois, aos 7, Jorginho cobrou escanteio na medida e Gabriel Lacerda subiu mais que todo mundo para ampliar o placar.

Com a vantagem, o Alvinegro passou a valorizar mais a posse de bola e o Juventude ficou atordoado em campo, sem criar chances perigosas ao gol defendido por Richard.

A situação ficou ainda mais confortável ao Ceará quando Guilherme Castilho foi expulso, aos 24 minutos, e acabou com as chances de reação do time visitante.