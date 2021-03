Com aquisição de Lima, Ceará se junta ao Bahia como times do Nordeste com mais compras milionárias

A aquisição do meia Lima pelo Ceará fez o clube demonstrar mais uma vez força econômica. Ao pagar R$ 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, que estava no Grêmio, o Alvinegro se juntou ao Bahia como os dois times do Nordeste que mais realizaram compras milionárias.

O levantamento é do jornalista Cassio Zirpoli, em seu blog, que aponta todas as negociações feitas por clubes da Região que ultrapassam o valor milionário.

Lima se junta a Wescley, Steven Mendoza, Leandro Carvalho, Charles, Bruno Pacheco, Mateus Gonçalves, Fernando Sobral, Richard e Luiz Otávio. Todos estes o Alvinegro desembolsou ao menos R$ 1 milhão para adquirir direitos econômicos. (veja lista abaixo)

Já o Bahia realizou investimentos na casa do milhão para comprar Juninho, Fernandão, Clayson, Régis, Jackson, Gregore, Moisés, Bebeto Campos, Wanderson e Uéslei.

As ações mostram como o Alvinegro mudou seu status de atuação no mercado, sendo um clube ativo que adquire direitos econômicos de jogadores, cultura esta que, há uma década, era impensável. Mas, atualmente, está dentro da normalidade do clube, devido ao novo estágio administrativo que o Vovô se encontra.

VEJA LISTA DE COMPRAS MILIONÁRIAS DO CEARÁ

1) Wescley - R$ 4,4 milhões (100% dos direitos)

2) Stiven Mendoza - R$ 4,05 milhões (60% dos direitos)

3) Leandro Carvalho - R$ 3,6 milhões (60% dos direitos)

4) Lima - R$ 3,5 milhões (50% dos direitos)

5) Charles - R$ 3 milhões (50% dos direitos)

6) Bruno Pacheco - R$ 2,3 milhões (40% dos direitos)

7) Mateus Gonçalves - R$ 1,8 milhão (40% dos direitos)

8) Fernando Sobral - R$ 1,3 milhão (90% dos direitos)

9) Luiz Otávio - R$ 1,3 milhão (85% dos direitos)

10) Richard - R$ 1 milhão (50% dos direitos)