Buscando o Tetra, Fortaleza pode ampliar vantagem como maior campeão cearense do século

Após eliminar o Ferroviário, o Fortaleza está garantido na final do Campeonato Cearense 2022. O Leão do Pici vai enfrentar o Caucaia e é o grande favorito para a conquista do tetracampeonato. Mais que isso, se levantar a taça, vai se isolar ainda mais como o maior campeão cearense do século.

Considerando apenas participações na competição no Século XXI, iniciado em 2001, o Tricolor conquistou 13 títulos, contra oito do rival Ceará. Se vencer em 2022, será o 14º troféu que vai para o Pici neste século.

Este pode ser o segundo tetracampeonato na história do Leão do Pici. O primeiro foi conquistado entre os anos de 2007 e 2010.

Com todo respeito ao Caucaia, mas por investimento, qualidade de elenco, capacidade técnica, estrutura e demais fatores, o Fortaleza é amplo favorito nesta final.

Apesar do Fortaleza levar vantagem no século, na somatória total, o Ceará é o maior campeão do Estadual. O Vovô venceu o torneio 45 vezes, enquanto o Leão tem 44 conquistas. Se levantar a taça em 2022, o Fortaleza empatará com o arquirrival.

TÍTULOS DO CAMPEONATO CEARENSE NO SÉCULO XXI: