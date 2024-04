Embalado pela excelente vitória sobre o Boca Juniors e acumulando oito jogos de invencibilidade na temporada, o Fortaleza foca as atenções agora no Bragantino, em jogo que pode ter novidades e estreias no time titular de Juan Pablo Vojvoda. Ao menos o momento é bom para isso.

O Fortaleza vem de uma sequência intensa e desgastante de jogos. Na quarta-feira (1º), vai encarar o Vasco, pela Copa do Brasil. Será preciso, então, rodar o elenco de forma que a competitividade seja mantida. E é aí que entra a oportunidade para os estreantes.

As entradas de Felipe Jonatan na lateral-esquerda, Emmanuel Martínez no meio de campo e Renato Kayzer e Breno Lopes no ataque podem servir para que jogadores como Bruno Pacheco, Zé Welizon e Lucero, todos titulares absolutos, sejam preservados, por exemplo. Os três vêm de uma sequência muito desgastante.

Sem falar que os novos contratados já vinham treinando em seus antigos clubes, já estando em boas condições físicas.

Time embalado, muitos jogos em curto espaço de tempo, competições diferentes sendo disputadas...Bom momento para estreias no time titular do Fortaleza.