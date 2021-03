Análise: Ceará tem jogadores aproveitando bem as chances. Outros precisam mostrar mais

Antes mesmo do início desta temporada, que começou colada com a de 2020, eu já havia falado mais de uma vez: esta é a chance de muitos jogadores que foram menos aproveitados em 2020 mostrarem, de fato, que merecem receber mais minutos em campo para brigar por algo a mais no elenco do Ceará. No triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado (6), ficou claro que tem gente com fome de bola e aproveitando bem as oportunidades. E outros que ainda precisam mostrar mais.

Desempenho coletivo

Legenda: Ceará foi melhor que o Vitória. Jacaré abriu o caminho do triunfo Foto: Thiago Gadelha/SVM

No geral, o Ceará não fez um jogo brilhante. Algo absolutamente natural para a segunda partida na temporada, com uma equipe formada por jogadores de baixa minutagem na Série A e um novo contratado (Marlon). Richard é o único titular desde o Brasileirão.

Porém, foi indiscutivelmente melhor que o adversário baiano. Teve mais posse de bola, controlou as ações, colocou bola na trave e mereceu vencer o jogo.

Ajustes ainda serão feitos. O entrosamento está longe de ser o ideal, novos reforços se encaixarão na equipe e tem gente que ainda vai mostrar serviço, como os atletas que fizeram parte do Brasileirão de Aspirantes. O torcedor vai precisar de paciência para compreender este primeiro momento. É um processo.

A se destacar

Legenda: Saulo Mineiro fez mais um bom jogo. Com 3 gols, é o artilheiro do Ceará na temporada Foto: Thiago Gadelha/SVM

De atuações individuais, algumas se sobressaíram. Kelvyn fez mais um jogo sólido na lateral-esquerda, tanto defensiva como ofensivamente. William Oliveira (o remanescente) deu importante sustentação na marcação e venceu quase todos os duelos 1x1. Marlon e Naressi se movimentaram e foram participativos, apesar de alguns erros ainda bobos. A tendência é de crescimento de todos eles.

E os principais destaques ficam no ataque. Jacaré foi o melhor em campo. A peça que conseguiu alterar a dinâmica ofensiva da equipe no momento mais crucial do jogo, marcando o primeiro gol e fazendo toda a jogada do segundo.

Além dele, Saulo Mineiro marcou duas vezes e garantiu o desafogo. Brigador, intenso, com velocidade e boa finalização, ele já vinha bem desde o primeiro tempo, e acabou sendo coroado. Detalhe: jogou melhor quando deslocado para o lado direito, e não atuando pela esquerda, como iniciou o jogo. Este, sim, tem aproveitado muito bem as chances que recebe, e ganhou pontos com a comissão técnica.

Jacaré e Saulo Mineiro são dois exemplos de jogadores que podem não ser brilhates tecnicamente, mas possuem fome de bola. Entram com muita vontade, disposição, deixando tudo em campo para cumprir o que for preciso. É isso o necessário em muitos momentos. O próprio Guto Ferreira falou como isso deve servir de exemplo para outros.

A se melhorar

Legenda: Zagueiro Klaus não fez bom jogo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Jacaré entrou muito bem, e o que deixou a boa participação ainda mais evidente foi o fato de ter substituído um dos atletas que esteve muito mal. Wescley teve outra atuação ruim e foi sacado por Guto Ferreira sem ter aproveitado mais uma oportunidade.

E este foi um dos problemas do Ceará ao longo do jogo: ter mais criatividade ofensiva. Era Wescley quem deveria garantir isso.

Além dele, o zagueiro Klaus (que entrou de férias até o dia 15) também esteve abaixo. O defensor gaúcho já provou em outras oportunidades que é bom jogador, ma o momento não é positivo. São três falhas seguidas em três partidas como titular.

Na lateral-direita, esperava mais de Eduardo. Sombra de Samuel Xavier em 2020, ele tem a grande chance de se consolidar como titular da posição agora, mas não vem rendendo como poderia. O Ceará está em busca de outro jogador para a posição e, se mantiver o atual desempenho, Eduardo perderá a vaga.

Balanço

No geral, uma partida que deixa a impressão que, enquanto uns vão aproveitando muito bem as oportunidades e se firmando de forma positiva, ainda tem gente que precisa mostrar mais.