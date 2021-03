Guto comemora jogo de Jacaré pelo Ceará: "passa a ser exemplo para os outros"; veja a coletiva

O triunfo do Ceará por 3 a 1 contra o Vitória pela 2ª rodada da Copa do Nordeste teve dois personagens importantes: os atacantes Vitor Jacaré e Saulo Mineiro. Autores dos gols, ambos foram muito elogiados pelo técnico Guto Ferreira após a partida.

"Fico muito feliz com o desempenho dele (Jacaré). É um dos que mais treina, sempre buscando ouvir e se aperfeiçoar. Um perfil de muita superação, de muita luta, conseguiu sair de campo como o melhor, a felicidade é imensa e passa a ser exemplo para os outros. Isso é muito bom para o crescimento do grupo. E o Saulo hoje é o artilheiro da temporada. Luta os 90 minutos e não mede esforços para colocar a bola para dentro", comemorou o treinador na coletiva.

O Vovô usou a mesma escalação do empate com o ABC na rodada de estreia e destacou a evolução do grupo neste sábado (6), na Arena Castelão.

Legenda: Jacaré marcou seu 2º gol na equipe principal Foto: Thiago Gadelha

"Nossa equipe tem a característica de jogar com velocidades pelo campo. Estávamos com dois armadores e só o Saulo na velocidade. Colocamos o Jacaré para ganhar velocidade e conseguimos fazer o 1º. Tivemos a infelicidade do pênalti. A partir dali, com o Rick aberto, usamos o Saulo como centroavante. Colocamos um jogador de passe rápido (Felipe) e deu certo. Quando o Vitória empatou, eles baixaram a linha e facilitou trabalharmos em cima. Quem entrou subiu a intensidade do jogo. O 2 a 1 foi um balde de água fria e nós não paramos. Estamos bastante felizes com o crescimento da equipe do jogo do ABC para esse. Muitos jogadores vão girar até se solidificarem como a equipe-base", pontuou o comandante alvinegro.

Apesar da 1ª etapa com menos chances de gol, o Alvinegro manteve a solidez defensiva de um grupo que ainda está se entrosando, mas mantém a característica de brilhar nos contragolpes.

"A equipe teve mais contrução de jogo. O campo permitiu também. Os jogadores estavam mais firmes, com disputas de mano a mano mais sólidas, giro de bola melhor. Destacar, no 1º tempo, a partidaça do William, com passes importantes. Nossa maior virtude segue sendo transição. Os três gols foram assim. Praticamente não teve lance de defesa difícil do Richard"

Legenda: Felipe entrou na metade final do 2º tempo Foto: Thiago Gadelha

Felipe Silva, que renovou o contrato com o clube, entrou na 2ª etapa e participou do lance do 3º gol. Pouco usado na temporada passada, o camisa 10 deve receber mais oportunidades neste início de campanha segundo Guto.

"Nos ajudou bastante nos 20 minutos em que atuou e fez a diferença. Precisamos de jogadores da rodagem e da qualidade inegável dele. É importante ele ganhar ritmo e ter sequência. No jogo do fim de semana, com certeza vai ter oportunidade de jogar mais e assim por diante. Conforme você oferece, vem a resposta e você ganha mais", revelou o técnico.

O próximo compromisso do Ceará é diante do Altos/PI, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, no sábado (13), às 16h, fora de casa. O elenco se reapresenta neste domingo (7) de manhã, no CT de Porangabuçu.