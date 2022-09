A matemática de Ceará e Fortaleza para a permanência na Série A

Restando 11 rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza se preparam para os jogos desta quarta-feira (28). Mais que observar o caminho pela frente, Alvinegros e Tricolores fazem as contas para a permanência na Primeira Divisão.

Hoje, os dois estão com três pontos de vantagem sobre o Avaí, primeiro time na zona de rebaixamento. O objetivo inicial, claro, é de assegurar logo o mais rápido possível a manutenção na elite do futebol brasileiro.

Históricamente, o "número mágico" que assegura a permanência é de 45 pontos.

Para atingir esta meta, Alvinegros e Tricolores precisam do seguinte:

Legenda: As contas para a permanência de Ceará e Fortaleza na Série A Foto: Arte SVM

É possível que se consiga com menos de 45 pontos, a depender do desempenho também dos concorrentes. Porém, é a margem de segurança para escapar com tranquilidade.

Não tem muito o que pensar. Ceará e Fortaleza precisam vencer para se afastar do Z-4 no momento de afunilamento do campeonato.