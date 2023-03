Real Digital está chegando. O dinheiro em papel vai acabar?

O Banco Central do Brasil no último dia 06/03 iniciou projeto piloto do Real Digital, chamado de “Piloto RD”, que tem como objetivo realizar uma série de testes, que passam desde aspectos tecnológicos às questões operacionais das transações com a nova moeda.

Além de responder a dúvida se o dinheiro em papel vai ser extinto, de forma a ajudar o leitor a melhor compreender o Real Digital, responderei mais outros pontos importantes que você já precisa saber.

1. O DINHEIRO EM PAPEL VAI ACABAR?

O Real Digital vem para acabar de vez que o dinheiro em papel? Não. É notório que cada vez menos usamos o dinheiro na forma física. As transações por meio do PIX batem recordes todos os meses, e os pagamentos através dos cartões, agora também por aproximação, chegaram para ficar.

Contudo, a forma tradicional do dinheiro continuará em circulação. O avanço das tecnologias e do próprio Real Digital, evidentemente, farão com que as pessoas tenham a tendência de deixar de lado as cédulas e as moedas.

Assim como os cheques (sim, eles ainda existem!), o dinheiro de forma física (cédulas e moedas) por muito tempo ainda estará em circulação, assim como nos últimos milênios.

2. REAL DIGITAL X REAL FÍSICO

A nova moeda não será concorrente do Real (R$) que utilizamos atualmente. O Real Digital, na verdade, será uma forma complementar do uso do dinheiro. Espera-se que a “cotação” do Real Digital e do Real Tradicional seja de 1 para 1, evitando distorções do valor da moeda. Uma inovação do Real Digital será a moeda tokenizada. Em razão de sua complexidade do Real Tokenizado, buscarei tratar do assunto em outro texto.

3. O REAL DIGITAL NÃO SERÁ UMA CRIPTOMOEDA

Existe certa confusão de conceitos em relação às moedas digitais, mas é importante, logo de pronto, salientar que o Real Digital não é uma criptomoeda, portanto, não é similiar ao Bitcoin.

O Real Digital é classificado como uma CBDC (Central Bank Digital Currency), ou seja, uma moeda digital emitida por um Banco Central (Autoridade Monetária), que é diferente do Bitcoin, de tem como característica ser de natureza privada.

4. REAL DIGITAL SERÁ OPERACIONALIZADO ON LINE

As transações do Real Digital, a priori, segundo o Banco Central, serão no ambiente on line. E qual o impacto disto? O fato de não permitir operações do Real Digital off line inviabilizará a posse do Real Digital em dispositivos fora da rede, e na minha opinião, limitará os casos de usos.

Na China, a CBDC chinesa, conhecida por Yuan Digital, também em fase de testes, tem a possibilidade do uso off line, o que vêm permitindo uma série de avanços nas formas de usos da moeda.

5. REAL DIGITAL SOMENTE NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PAGAMENTOS

O Real Digital obrigatoriamente estará vinculado a conta de um Banco ou uma Instituição de Pagamento. Portanto, caso tenha um Real Digital, o recurso estará “depositado digitalmente”

nas instituições fiscalizadas pelo Banco Central. O resultado prático desta decisão é que todas as transações com o Real Digital, necessariamente, terão a intermediação de um agente financeiro.

6. OPERACIONALIZAÇÃO DE FORMA DESCENTRALIZADA

Na coletiva de imprensa no dia 06/03, foi anunciado que o Real Digital será emitido pelo Banco Central e terá sua operacionalização de forma descentralizada (Distributed Ledger Tecnology - DLT), mas de forma permissionada.

E qual a importância disso? Ao contrário do Bitcoin, por exemplo, que é a operação da criptomoeda é descentralizada e pública, o Real Digital “impresso” pelo Banco Central será transacionado em rede com a participação apenas das instituições financeiras.

A plataforma de testes escolhida foi a Hyperledger Besu, que “roda” na rede Ethereum. Isso significa que os contratos inteligentes terão ampla possibilidade de uso. Para saber de casos de uso, veja aqui.

7. QUANDO O REAL DIGITAL ESTARÁ EM OPERAÇÃO?

Segundo o calendário do Banco Central, o Real Digital deve seguir em fase de testes até o início do próximo ano. Estima-se que o Real Digital esteja em operação com o público a partir do final de 2024.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.