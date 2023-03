Qual o tamanho das dívidas dos cearenses? Veja valores

O volume de dívidas dos cearenses com o sistema financeiro alcançou novo recorde no final de 2022, conforme aponta os dados publicados recentemente pelo Banco Central.

O total do saldo devedor, reflexo das operações de crédito contratadas por empresas e pessoas físicas com as Instituições Financeiras, registrou 116,2 bilhões no final do ano passado no Ceará, o maior da série histórica, iniciada em 2004.

VOLUME DE CRÉDITO NO NORDESTE

No Nordeste, o montante de crédito no Ceará figura em 3º lugar, atrás dos estados de Pernambuco e Bahia. Os três estados do Nordeste de maior valor em dívidas são exatamente as maiores economias regionais (Bahia, Pernambuco e Ceará).

O montante de crédito apenas no Ceará é maior que a soma do crédito em Alagoas, Sergipe e Piauí.

Apesar do volume recorde de crédito, o montante de saldo devedor no Ceará está em aderência com o nível de atividade econômica, uma vez que a relação crédito/PIB anota 55,5%. No Brasil, o saldo de crédito encerrou o ano de 2022 em R$ 5,3 trilhões e a relação crédito/PIB em 53,8%

DÍVIDAS DAS PESSOAS FÍSICAS PREOCUPA

No cenário do crédito no Ceará, um fator preocupa bastante: a dívida das pessoas físicas.

O montante de saldo devedor das pessoas físicas encerrou o ano de 2022 em R$ 75,2 bilhões, o que perfaz 64,8% da dívida total dos cearenses com o sistema financeiro. Portanto, de cada R$ 100,00 em dívidas, R$ 64,80 são de responsabilidade das pessoas físicas.

Além do volume, a velocidade de crescimento das dívidas dos cearenses é muito preocupante. No final de 2019, as pessoas físicas detinham saldo devedor nas Instituições Financeiras no Ceará o valor de R$ 46,0 bilhões, de forma que apresentou crescimento superior a 60% no volume de crédito em apenas 3 anos.

As empresas, nestes mesmos 3 anos (2019 a 2022), registraram crescimento de 33,5% do saldo devedor de operações de crédito no Ceará. O montante do saldo de crédito das empresas no Ceará no final do ano passado foi de R$ 40,9 bilhões.

INADIMPLÊNCIA NO CEARÁ

A velocidade de crescimento das dívidas das pessoas físicas no Ceará, em grande medida decorrente do desequilíbrio orçamentária decorrente da queda da renda (inflação, desemprego, etc.) vem repercutindo na inadimplência.

A inadimplência dos cearenses (pessoas físicas) calculada pelo Banco Central, que é obtida pela relação entre o saldo total das operações e com pelo menos uma prestação em atraso superior a noventa dias, encerrou o ano de 2022 em 4,96%, mais que o dobro das empresas, que foi de 2,01%.

De forma geral, a inadimplência do Ceará foi de 3,92% no final de 2022. No Nordeste, o estado que apresenta maior inadimplência é a Paraíba, com inadimplência de 4,49%. O Ceará figura em 5º lugar em termos de inadimplência com o Sistema Financeiro Nordestino, levemente abaixo da média de inadimplência do Nordeste (4,03%).

(*) Todos os dados deste artigo foram extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil.

(**) PIB estimado pelo IPECE para o ano de 2022: R$ 209,4 bilhões

