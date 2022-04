Investimentos em ETF: simplicidade e sofisticação

No mercado financeiro, temos a nossa disposição a possibilidade de investir em diferentes classes de ativos. No rol de alternativas, temos ações, fundos imobiliários, BDRs, títulos públicos, CDBs, etc. Assim como na vida, na hora da decisão da alocação dos investimentos, o equilíbrio sempre deve ser buscado.

Na seara dos investimentos, os ETFs* vêm ganhando relevância entre os investidores brasileiros, sobretudo por dois fatores: simplicidade e sofisticação.

O QUE SÃO ETFs?

O ETF é um fundo de índice, negociado na bolsa de valores, assim como as ações, onde o investidor pode alocar seus investimentos, mesmo com poucos recursos, de forma diversificada.

O investidor, com o ETF na carteira, passar deter ativos que compõem o índice de referência de mercado a baixo custo, quando comparado a uma cesta de ações do índice.

Caso o investidor queira investir na bolsa, por meio do principal índice da bolsa de valores, o Ibovespa, e comprar um lote de ações de cada empresa, serão necessários “apenas” R$ 204.068,00**. Se for apenas 1 ação de cada corporação, serão R$ 2.040,68. Vale salientar um problema, comprando 1 lote ou 1 ação, sua “cesta” de ações ainda estará desbalanceada do índice Ibovespa.

Por meio de ETF, o investidor pode adquirir todo o “combo” de ativos do Ibovespa, somente com a compra de 1 cota de alguns ETFs negociados na bolsa, que tem preços mais acessíveis, atualmente menos de R$120,00**.

EVOLUÇÃO DOS ETFS NO BRASIL

O número de investidores em ETFs no Brasil cresce de forma robusta. Em 2016, eram apenas 22 mil. No último mês de março, já são mais de 630 mil investidores que possuem ETS em suas carteiras de investimentos.