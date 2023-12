Inflação em Fortaleza: a nova vilã tem preços nas alturas!

*A inflação tem cedido nos últimos meses. O índice oficial de inflação, o IPCA, apresenta tendência de queda, e segundo as projeções do mercado, publicadas no relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira (4), deve encerrar o ano de 2023 em 4,54%.

INFLAÇÃO EM FORTALEZA

Na Região Metropolita de Fortaleza, o índice de inflação deve encerrar bem próximo do observado em nível nacional, ou seja, abaixo de 5% em 2023. Apesar do comportamento da inflação mais ameno, o IPCA é reflexo do comportamento médio dos preços de bens e serviços.

Assim, existem itens com preços apresentando inflação menor que 5%, inclusive chegando a apresentar deflação (queda dos preços), como as carnes em Fortaleza, e por outro lado, itens que apresentam subida de preços robusta.

Veja também

A NOVA VILÃ DA INFLAÇÃO

Na tendência de alta dos preços, existem itens que já registram inflação de dois dígitos. Nesse sentido, uma nova vilã se apresenta. O item que apresenta maior inflação em Fortaleza e á passagem aérea. Os preços estão nas alturas! Desculpe-me pelo trocadilho.

Números recentemente publicados pelo IBGE, através do IPCA-15, mostram que a passagem aérea, medida em Fortaleza, apresenta crescimento de 52,85%, no período de janeiro a novembro de 2023.

Entre as razões para a elevação dos preços estão o desequilíbrio entre oferta e demanda, além dos custos operacionais elevados das companhias aéreas. Em todo o País, a passagem aérea registra inflação de 35,85% em 2023 (janeiro a novembro), segundo o IBGE, pelo indicador do IPCA-15.

RANKING DA INFLAÇÃO EM FORTALEZA

O ranking da inflação em Fortaleza até novembro, medida pelo IPCA-15 do IBGE, mostram produtos e serviços de diversas categorias, que afetam diferentes classes de renda.

Inflação (IPCA- 15) – Ranking dos 5+ em Fortaleza - Janeiro a Novembro de 2023

Item Inflação (%) 1 Passagem Aérea 52,85% 2 Manga 41,92% 3 Cenoura 32,99% 4 Tomate 25,54% 5 Táxi 20,20%

Fonte: IBGE (2023)

A “inflação das férias” parece que irá afetar muitos orçamentos familiares, uma vez que não há perspectiva de redução dos preços no curto prazo das passagens aéreas.

Grande abraço e até a próxima semana.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil