Economia do Ceará avança e segue para ser a segunda maior do Nordeste

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última sexta-feira (17/11), em sua publicação das “Contas Regionais de 2021”, divulgou informações econômicas oficiais de todos os estados do País.

ECONOMIA DOS ESTADOS E REGIÕES

A economia de todas as Unidades da Federação em 2021, de acordo com o IBGE, apresentou crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com destaque para os estados do Rio Grande do Sul e Tocantins, que avançaram 9,3% e 9,2%, respectivamente.

O estado de São Paulo, continua a ser o mais rico do País, uma vez que responde por 30,2% do PIB do Brasil. Embora tenha perdido 1% na participação em relação ao ano anterior, São Paulo ainda tem praticamente o triplo do tamanho econômico do Rio de Janeiro, segundo colocado, que detêm 10,5% do PIB do Brasil.

Entre as regiões do País, o Sudeste tem a maior participação do PIB do País, 52,3%, enquanto a região Sul foi a que mais cresceu, 6,5% em 2021. A Região Nordeste avançou 4,3% no PIB, sendo Alagoas o estado de maior crescimento (6,3%), enquanto Pernambuco obteve a menor taxa (3,0%).

QUAL O CRESCIMENTO DA ECONOMIA CEARENSE?

A economia cearense avançou 4,8% em 2021, superior à média observada do Nordeste (4,3%) e também superior aos estados da Bahia (3,0%) e Pernambuco (3,0%), que atualmente no ranking econômico do Nordeste estão em primeiro e segundo lugares, nesta ordem.

ECONOMIA DO CEARÁ SEGUE PARA SER A SEGUNDA MAIOR DO NORDESTE

A economia nordestina, de acordo com o IBGE, registrou PIB de R$ 1,2 trilhão, com a Bahia respondendo por 28,4% do PIB do Nordeste, seguido por Pernambuco, com 17,8%. O Ceará aparece em terceiro colocado, com participação do PIB regional de 15,7%.

ECONOMIA DO NORDESTE NOS ÚLTIMOS ANOS

No período de 2012 a 2021, no Nordeste, cinco estados ganharam participação relativa na economia do Nordeste, com destaque para Alagoas e Ceará. Entre os estados que perderam espaço econômico, estão nesta ordem: Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba.

A dinâmica de crescimento da economia cearense tem sido consistente, de forma que caminha para ser a segunda maior do Nordeste. Com base na velocidade de crescimento dos últimos 10 anos (2012 a 2021), e assim projetar o PIB dos próximos anos, a economia do Ceará deverá ultrapassar Pernambuco em menos de 8 anos.

Veja a seguir a evolução dos PIBs do Ceará e Pernambuco, bem como a diferença monetária entre estes dois estados:

Mantida a evolução dos PIBs, e fazendo projeções com base no ritmo de crescimento de 2019 a 2021, a economia cearense poderá superar a pernambucana ainda em menor tempo, em pouco mais de 5 anos.

Ou seja, no prazo de 5 a 8 anos, com base em nas velocidades de crescimento econômico e participação econômica relativa, pela métrica do PIB, o Ceará deverá assumir como a segunda maior economia do Nordeste.

