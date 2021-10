3 criptomoedas já valem mais que o PIB do Brasil

As criptomoedas chegaram para ficar. E não adianta torcer o nariz ou mesmo declarar o seu fim, como assinala o site 99bitcoins, onde a criptomoeda mais famosa, o Bitcoin, já “faleceu” 432 vezes, o que não é o caso.

As criptomoedas não só resistem os diversos ataques, como o exemplo recente das autoridades chinesas declarando como transações ilegais, como também avançam no volume de negociação, nos preços, e que repercutem no valor de mercado das criptomoedas.

O valor de mercado em conjunto das três principais criptomoedas da atualidade, que são Bitcoin, Ethereum e XRP, alcançou a marca de US$ 1,7 trilhão de dólares às 13h do último domingo (17/10/2021), segundo o site Marketcap(*).

De maneira a entender a magnitude deste valor de mercado destes criptoativos, de maneira mais fácil, e digamos, com certa “liberdade poética e econômica”, podemos comparar com o Produto Interno Bruto – PIB.

O Fundo Monetário Internacional publicou neste mês de outubro o seu relatório econômico, que traz consigo os cenários e tendências da economia mundial, com diversos dados econômicos, entre eles o PIB.

Segundo o FMI, o Brasil deve figurar como a 12ª. maior economia do mundo em 2021, com o PIB estimado em US$ 1,6 trilhão de dólares. Ou seja, o PIB do Brasil deve ser menor que o valor de mercado da trinca de criptomoedas de maior representatividade de negociação da atualidade, que é US$ 1,7 trilhão de dólares.

Analisando somente o Bitcoin, com o valor de mercado de US$ 1,1 trilhão, é maior que o PIB de países como Holanda, Suíça, Suécia e Bélgica. Na verdade, o Bitcoin já vale mais que a soma dos PIB’s de 98 países. No ano de 2021, o Bitcoin já se valorizou 110,2%. Ethereum e XRP apresentam crescimento ainda mais expressivo, 415,4 e 409,1%, respectivamente.

A maior lei da economia, demanda e oferta, explicam em grande parte a alta das criptomoedas, na medida em que a força compradora vem se mostrando cada vez mais persistente e robusta.

Nos Estados Unidos, com a aprovação dos ETF’s de criptomoedas, deve ser mais um elemento importante para impulsionar a negociação, na medida em que investidores institucionais, que possuem elevados montantes para investir, podem se sentir mais atraídos para investir nesta classe de ativos.

Por fim, vale lembrar que as criptomoedas são investimento de alto risco e a busca por orientações de profissionais especializados é altamente recomendado, sobretudo em

razão de possíveis perdas nos seus investimentos, e também para avaliar se seu perfil de investidor é compatível com as criptoativos.

Grande abraço e até a próxima semana!

